Intervenidas dos armas blancas en Palencia a sujetos con un amplio historial policial

Agentes de la Policía Local han incautado dos armas blancas en distintas intervenciones en las que el denominador común ha sido que las portaban sujetos con un amplio historial policial. La primera de ellas se intervino el pasado miércoles en la calle Blas de Otero, al filo de la media noche, cuando la Central recibió el aviso de un ciudadano que había visto a varios jóvenes corriendo detrás de otro mientras le amenazaban. Instantes más tarde, las patrullas disponibles se personaban en el lugar e identificaban a un hombre de 39 años que portaba un arma prohibida, realizada de forma artesanal, y con una hoja de 26 centímetros.

Por otro lado, el jueves, a las 16:00 horas en la calle Padilla, se recibió una llamada advirtiendo de que un hombre con un cuchillo en la mano se encontraba deambulando mientras gritaba el nombre de una persona. Efectivos de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y encontraron al implicado, que en ese momento había ocultado el arma blanca. Tras practicar un cacheo superficial, los agentes encontraron el cuchillo en el pantalón, por lo que se le intervino. Ambas personas han sido denunciadas en base a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.