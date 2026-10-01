El hijo de Donald Trump disfruta de una jornada de caza en Palencia

Palencia es un destino muy atractivo para los amantes de la caza, tanto menor como mayor. Uno de los cazadores que se ha visto atraído por la riqueza cinegética de nuestra provincia es el hijo mayor del presidente del Gobierno de EEUU, Donal Trump Jr. Según publica el Norte de Castilla, el primogénito de Donald Trump ha estado en Palencia disfrutando de una jornada de caza que se desarrolló en un coto privado de nuestra provincia y que estaba organizada por el dueño de la afamada marca de armas de fuego Beretta Holdig. Donald Trump Junior llegó al aeropuerto de Villanubla en un vuelo privado y posteriormente se trasladó hasta nuestra provincia para disfrutar de un día de caza.