Eduardo Gutiérrez publica el libro El Camino Lebaniego Castellano

El escritor palentino Eduardo Gutiérrez Pérez acaba de publicar el libro El Camino Lebaniego Castellano, una obra dedicada a la vía de peregrinación que, partiendo de la capital de Palencia, culmina en el monasterio cántabro de Santo Toribio de Liébana. La edición, en la que destaca la calidad de su contenido gráfico, supone un detallado recorrido por los 222 kilómetros que conforman el Camino Lebaniego Castellano, 190 de los cuales discurren por la provincia palentina y los 32 restantes por la región de Cantabria.

En su apartado inicial, el libro aporta un resumen histórico del fenómeno peregrino en torno al monasterio de Santo Toribio, un movimiento que tiene como antecedentes los primeros asentamientos de monjes en el siglo VI, el traslado del Lignum Crucis en el siglo VIII o la edificación del actual edificio monástico a partir de 1256. Sin embargo, el tránsito de los peregrinos hacia Santo Toribio tendrá como fecha de referencia el año de 1512, tras la concesión de una bula por parte del Papa Julio II, quien concedió el privilegio de la celebración del año jubilar lebaniego. Se inicia entonces una vía de peregrinación que se ha prolongado durante cinco siglos y que en los últimos años ha sido impulsada y promovida por diversas instituciones.

Tras esa primera parte de contexto histórico, el libro ofrece un detallado recorrido por todo el Camino Lebaniego Castellano, iniciado en la ciudad de Palencia con una interesante aproximación al lugar determinado como punto de partida: la catedral de San Antolín. A continuación, el itinerario peregrino y las páginas del libro discurren junto a las aguas del Canal de Castilla, atravesando localidades como Grijota, Ribas de Campos, Frómista, Herrera o Alar. Eduardo Gutiérrez se detiene en cada una de estas poblaciones y hace un interesante repaso de su patrimonio y de sus principales lugares de interés.

Una vez alcanzado Alar y el nacimiento del Canal, el peregrino debe penetrar en la comarca de la Ojeda, una zona en la que destaca el excepcional legado románico y para la que el autor propone dos itinerarios opcionales: uno que denomina vía del Burejo, y otro que recibe el nombre de vía de San Andrés de Arroyo. Tanto uno como otro finalizan haciendo su entrada en la Montaña Palentina, en la localidad de Cervera de Pisuerga. Desde esta población, la vía peregrina se adentra hacia el norte en el territorio de Castillería y La Pernía, donde el caminante podrá disfrutar de alicientes tan destacados como el bosque fósil de Verdeña, la iglesia románica de San Salvador de Cantamuda o el impresionante mirador de Piedrasluengas. Desde este último punto se inicia un descenso que conduce a territorio de Cantabria y culmina con la llegada al monasterio de Santo Toribio de Liébana, dentro del término municipal de Camaleño.

El libro El Camino Lebaniego Castellano cuenta con 288 páginas, ha sido publicada por la editorial palentina Aruz y se encuentra ya a la venta en las librerías a un precio de 19,90 euros.

Eduardo Gutiérrez

Nacido en Guardo, Eduardo Gutiérrez Pérez es un divulgador del patrimonio de la provincia de Palencia con una dilatada trayectoria. Su vocación de escritor y fotógrafo le ha llevado a publicar diversos libros que, de una u otra forma, abordan la riqueza artística, natural e histórica de la provincia. Una provincia que recorrió por primera vez en su obra Dentro de mi mochila, edición a la que más tarde siguieron El Viejo Camino –dedicada al Camino Olvidado que discurre por el norte de la provincia–, Palencia Antológica –con una selección de impactantes fotografías– y El Canal, que supone un recorrido por el trayecto íntegro del Canal de Castilla, por tierras de Palencia y Valladolid.El escritor palentino Eduardo Gutiérrez Pérez acaba de publicar el libro El Camino Lebaniego Castellano, una obra dedicada a la vía de peregrinación que, partiendo de la capital de Palencia, culmina en el monasterio cántabro de Santo Toribio de Liébana. La edición, en la que destaca la calidad de su contenido gráfico, supone un detallado recorrido por los 222 kilómetros que conforman el Camino Lebaniego Castellano, 190 de los cuales discurren por la provincia palentina y los 32 restantes por la región de Cantabria.

En su apartado inicial, el libro aporta un resumen histórico del fenómeno peregrino en torno al monasterio de Santo Toribio, un movimiento que tiene como antecedentes los primeros asentamientos de monjes en el siglo VI, el traslado del Lignum Crucis en el siglo VIII o la edificación del actual edificio monástico a partir de 1256. Sin embargo, el tránsito de los peregrinos hacia Santo Toribio tendrá como fecha de referencia el año de 1512, tras la concesión de una bula por parte del Papa Julio II, quien concedió el privilegio de la celebración del año jubilar lebaniego. Se inicia entonces una vía de peregrinación que se ha prolongado durante cinco siglos y que en los últimos años ha sido impulsada y promovida por diversas instituciones.

Tras esa primera parte de contexto histórico, el libro ofrece un detallado recorrido por todo el Camino Lebaniego Castellano, iniciado en la ciudad de Palencia con una interesante aproximación al lugar determinado como punto de partida: la catedral de San Antolín. A continuación, el itinerario peregrino y las páginas del libro discurren junto a las aguas del Canal de Castilla, atravesando localidades como Grijota, Ribas de Campos, Frómista, Herrera o Alar. Eduardo Gutiérrez se detiene en cada una de estas poblaciones y hace un interesante repaso de su patrimonio y de sus principales lugares de interés.

Una vez alcanzado Alar y el nacimiento del Canal, el peregrino debe penetrar en la comarca de la Ojeda, una zona en la que destaca el excepcional legado románico y para la que el autor propone dos itinerarios opcionales: uno que denomina vía del Burejo, y otro que recibe el nombre de vía de San Andrés de Arroyo. Tanto uno como otro finalizan haciendo su entrada en la Montaña Palentina, en la localidad de Cervera de Pisuerga. Desde esta población, la vía peregrina se adentra hacia el norte en el territorio de Castillería y La Pernía, donde el caminante podrá disfrutar de alicientes tan destacados como el bosque fósil de Verdeña, la iglesia románica de San Salvador de Cantamuda o el impresionante mirador de Piedrasluengas. Desde este último punto se inicia un descenso que conduce a territorio de Cantabria y culmina con la llegada al monasterio de Santo Toribio de Liébana, dentro del término municipal de Camaleño.

El libro El Camino Lebaniego Castellano cuenta con 288 páginas, ha sido publicada por la editorial palentina Aruz y se encuentra ya a la venta en las librerías a un precio de 19,90 euros.

Eduardo Gutiérrez

Nacido en Guardo, Eduardo Gutiérrez Pérez es un divulgador del patrimonio de la provincia de Palencia con una dilatada trayectoria. Su vocación de escritor y fotógrafo le ha llevado a publicar diversos libros que, de una u otra forma, abordan la riqueza artística, natural e histórica de la provincia. Una provincia que recorrió por primera vez en su obra Dentro de mi mochila, edición a la que más tarde siguieron El Viejo Camino –dedicada al Camino Olvidado que discurre por el norte de la provincia–, Palencia Antológica –con una selección de impactantes fotografías– y El Canal, que supone un recorrido por el trayecto íntegro del Canal de Castilla, por tierras de Palencia y Valladolid.