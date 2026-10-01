La Diputación ayuda con 170.000 euros a 124 jóvenes a comprar construir, reformar o rehabilitar su vivienda en el medio rural

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba el pasado 28 de septiembre la resolución de ayudas dirigida a jóvenes para la compra, construcción, reforma o rehabilitación de vivienda en el ámbito rural que llegará a un total de 124 beneficiarios por un importe que suma 169.999 euros, una cifra que supera la del presupuesto anterior y la de beneficiarios de las ayudas a quieren vivir en el medio rural.

Esta convocatoria que cuenta con dos líneas de apoyo, se ha distribuido en 145.999 euros para compra de vivienda y 24.000 euros para rehabilitación, construcción o reforma, adaptándose a las necesidades reales de los jóvenes en los pueblos palentinos.

La mayoría de las ayudas, un total 111, han sido para la compra de la primera vivienda, y oscilan entre los 500 y los 2.000 euros, mientras que la tres restantes, 13 se han destinado para la reforma o rehabilitación con ayudas de 2.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es contribuir a fijar población en el medio rural y fortalecer la igualdad de oportunidades, incentivando a los jóvenes a iniciar en los pueblos de la provincia su proyecto de vida y consolidando la estrategia provincial frente al reto demográfico.

Más de un millón de euros y 969 beneficiarios. Desde 2015, la Diputación ha destinado 1.096.000 euros a este programa, beneficiando 969 jóvenes de nuestros pueblos. Más información en: https://www.diputaciondepalencia.es/servicios/boletin-oficial-provincia/bop-no-116-lunes-28-septiembre-2026