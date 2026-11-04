Sucesos

Detenido en Palencia por comprar cocaína y marihuana por correo

Se interceptaron 50,55 gr de cocaína y 274 gr de marihuana.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Detenido en Palencia por comprar cocaína y marihuana por correo | Guardia Civil Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona por la comisión de un supuesto delito contra la salud pública de tráfico de drogas en Palencia. Durante el transcurso de la realización de una inspección en una empresa de paquetería, los agentes se percataron de la presencia de un paquete que podía contener un ilícito. Tras la inspección a dicho paquete, retirando el envoltorio exterior, encontraron un total de 50,55 gramos de cocaína y 274 gr de marihuana, alcanzando todo ello un valor en el mercado ilícito de casi 5000€ Tras la identificación del destinatario, se procedió a su detención, que, junto con las diligencias practicadas, se pusieron a disposición judicial.

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