Denuncias falsas en los parabrisas de los coches de Palencia

La Policía Local de Palencia advierte de que se están dejando denuncias falsas en parabrisas de vehículos estacionados, con el objetivo de estafar a sus conductores. La consulta de un ciudadano que se encontró un papel que trataba de hacerle creer que había sido denunciado por estacionar de manera incorrecta permitió conocer este intento de estafa.

En el documento se suplanta la imagen de la Policía Local de Palencia y se trata de recrear un expediente que sanciona los hechos en una calle y en un día y hora concretos. Además, recoge lo que pretende ser las firmas de los agentes denunciantes y un código QR. En ese código se encuentra el enlace a lo que sería la página para pagar la sanción y en donde se realizaría la estafa.

Aunque no se han detectado más casos, desde la Policía Local se advierte de la existencia de este engaño para que, en caso de que cualquier conductor se lo encuentre en su parabrisas, proceda a ponerlo en su conocimiento. Actualmente, la Policía Nacional ya se encuentra investigando los hechos para dar con él o los culpables de estos hechos.