El complejo deportivo de Eras de Santa Marina se convertirá en un hospital del terror este Halloween

Si te apasiona el terror, disfrutas con los sustos y buscas una experiencia escalofriante, ¡Palencia tiene un plan perfecto para ti! Este Halloween, atrévete a adentrarte en un inquietante hospital convertido en un auténtico pasaje del terror, donde el miedo, el misterio y las sorpresas te harán vivir una noche terroríficamente inolvidable. El sábado, 31 de octubre, el Complejo Deportivo de Eras de Santa Marina, con acceso por la pista principal de tenis, se transformará así en un terrorífico hospital, donde pequeños y mayores podrán disfrutar, entre las 17 horas y la medianoche, de un amplio abanico de actividades que convertirán este icónico espacio en el epicentro del miedo y la diversión.

Concretamente, este evento organizado por tercer año consecutivo por el Ayuntamiento de Palencia a través del Patronato Municipal de Deportes en colaboración con el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, ofrecerá de forma gratuita una experiencia única con la participación de profesionales disfrazados y maquillados, quienes se encargarán de ambientar y acondicionar el complejo deportivo al estilo más terrorífico de Halloween.

En este sentido, el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha destacado la respuesta positiva que ha tenido esta actividad en años anteriores y ha subrayado su papel como alternativa de ocio saludable durante la celebración de una fiesta cada vez más consolidada en el calendario festivo y con un gran número de adeptos. Así ha explicado que la jornada estará dividida en dos franjas horarias: de 17:00 a 19:30 horas, dedicada a los más pequeños con edad recomendada de participación de hasta 9 años de edad, con actividades lúdico-deportivas y este año, como novedad, con su propio pasaje del terror, y de 20 a 00:00 h, donde los más mayores podrán disfrutar de un emocionante pasaje del terror, recomendado ya para mayores de 10 años.

Respecto al cambio de ubicación, Castro ha puntualizado que la celebración del derbi entre el Palencia Cristo Atlético y el Palencia CF “hizo plantear otras opciones. Además, así cada año se realiza un barrio de la ciudad”. Por su parte, el presidente del C.D. Atletismo Saborea Cuatro Cantones, Mariano Calvo, ha comentado que a lo largo del evento se instalarán varias carpas con atracciones de feria decoradas al estilo de Halloween, que incluirán lanzamientos de anillos a calabazas y brujas, el juego de la momia, el vampiro ciego, la calabaza y el fantasma volador y los bolos fantasmas. También se llevará a cabo un concurso de disfraces con premios para todas las edades.

Asimismo, más de 45 figurantes asustarán a los cientos de personas que se animen a adentrarse en este peculiar pasaje del terror convertido en un escalofriante hospital en el que se irán encontrando a lo largo de un recorrido de 600 metros con enfermeros/as y médicos siniestros, al tiempo que atraviesan quirófanos, vertidos radiactivos, morgue, jardines espeluznantes y superan un último tramo lleno de diferentes desafíos. Una especial experiencia para quienes buscan poner a prueba sus nervios en Halloween.

Además, aquellos que quieran pasar una tarde divertida, podrán acercarse hasta la Plaza del Terror, para vivir una fiesta terrorífica disfrutando de la animación y de la banda sonora perfecta para este Halloween de manos varios dj,s palentinos desde un camión escenario decorado especialmente para la ocasión. Todo ello, en un evento que contará con diferentes puntos de salida y servicios médicos por si hubiera que evacuar a alguna persona por un ataque de nervios o cualquier otra cuestión.