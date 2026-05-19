El circuito 3x3 Street Basket Tour 2026 llega a Palencia

Palencia se convertirá en el epicentro del baloncesto 3x3 de Castilla y León con la celebración, el próximo 30 de mayo, de la tercera parada del circuito 3x3 Street Basket Tour 2026. El Paseo del Salón acogerá la competición en su décimo aniversario, organizada por la Federación de Baloncesto de Castilla y León, que reunirá a decenas de equipos y jugadores de toda la comunidad.

La presentación del evento ha tenido lugar esta mañana en la capital palentina con la participación de diversas autoridades, como el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud de Palencia, Orlando Castro; el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Óscar Castañeda; el delegado provincial de la Federación de Baloncesto de Castilla y León en Palencia, Javier de la Torre; el presidente del club CD Maristas, Gonzalo Ibáñez; y, el jefe de zona de Cajaviva Caja Rural de Palencia y Valladolid, Raúl García.

Durante su intervención, Castañeda ha subrayado, “tras una década de trayectoria, el circuito se ha convertido en un evento de referencia en la comunidad, y Palencia ha sido siempre una sede clave en su crecimiento”. Mientras, Javier de la Torre señaló “esperamos que vuelva a ser un éxito como en ediciones anteriores, en una provincia de baloncesto este evento será el colofón de la temporada”. Por su parte, Castro ha mostrado su satisfacción por el regreso de la competición a la ciudad, “es un orgullo volver a acoger el circuito en esta sede, en el marco de la Ciudad Europea del Deporte”. Finalmente, García destacó “para la entidad es muy importante formar parte de este evento deportivo, apoyando el deporte base y especialmente de baloncesto”.

La competición arrancará desde las 10:00 horas y se desarrollará de manera ininterrumpida hasta la entrega de premios, prevista a las 20:00 horas. El torneo contará con competiciones en categorías masculinas y femeninas, en Alevín U12, Infantil U14, Cadete U16, Junior U18 y Absoluta.

Además, los campeones de cada categoría obtendrán una plaza para disputar el Máster Final, que se celebrará el 28 de junio en León, además de diferentes premios de material deportivo. Todos los participantes recibirán también la camiseta oficial de juego. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 27 de mayo a las 23:59 horas en www.3x3.fbcyl.es.