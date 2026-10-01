Ayuntamiento y Palencia Abierta extienden el modelo de Fidelización de la “Cuenta Consumo” hasta el 5 de diciembre

La concejala de Impulso Económico del Ayuntamiento de Palencia, Judith Castro, junto a los representantes de la Asociación Centro Comercial Abierto “Palencia Abierta”, Sergio Domínguez y José Manuel Sevilla, han presentado hoy la segunda fase del programa “Cuenta Consumo Palencia 2026”.

Tras el éxito operativo y la excelente acogida que ha tenido entre comerciantes y clientes la primera etapa, finalizada el pasado 30 de septiembre, las entidades participantes han respaldado dar continuidad al modelo de fidelización. De este modo, la Fase II arrancará formalmente el 5 de octubre y permanecerá activa hasta el próximo 5 de diciembre de 2026, o hasta el agotamiento de la bolsa presupuestaria asignada. Esta continuidad permite mantener el incentivo a las compras sin suponer ningún incremento sobre la aportación municipal aprobada para esta edición.

La primera fase, desarrollada entre el 20 de junio y el 30 de septiembre de 2026, ha permitido movilizar 1.042.593,67 euros en compras en el comercio de Palencia, gracias a una inversión pública de 88.986,82 euros. De este modo, cada euro de dinero público invertido ha permitido movilizar 11,7 euros de facturación en los establecimientos participantes.

Durante este periodo, un total de 3.193 vecinos y vecinas han participado en el programa, realizando compras en 213 establecimientos. El presupuesto destinado a esta primera fase, fijado en 100.000 euros, se ha ejecutado al 100 %.

La bonificación aplicada durante esta primera etapa ha sido del 10 % sobre cada compra, con un límite de 100 euros por persona. Entre los establecimientos participantes, el que ha registrado un mayor número de operaciones pertenece al sector de la alimentación, con 538 compras, mientras que el establecimiento que ha alcanzado una mayor recaudación ha superado los 126.000 euros en ventas vinculadas al programa.

Además, esta nueva etapa incorpora por primera vez dos establecimientos del sector de la restauración: Gloria Bendita y La Casuca, ampliando así las posibilidades de uso de la Cuenta Consumo y extendiendo el programa también al ámbito de la hostelería.

Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de la “Cuenta Consumo” para generar actividad económica directa en los establecimientos locales, favoreciendo que el gasto de los consumidores revierta en el tejido comercial y empresarial de la ciudad.

En cuanto a la dinámica de funcionamiento, durante esta segunda fase los ciudadanos seguirán acumulando automáticamente un 10 % de bonificación en la aplicación móvil oficial por cada compra o consumo realizado en los establecimientos locales adheridos. Para velar por un reparto equitativo del incentivo público, se mantendrá el límite de bonificación acumulable de 100 euros por persona, así como el tope máximo de absorción de 25.000 euros por establecimiento. El saldo generado en los monederos estará disponible para su canje directo en el comercio de proximidad durante todo el periodo de la segunda fase.

Además, esta nueva etapa incorpora por primera vez dos establecimientos del sector de la restauración: Gloria Bendita y La Casuca, ampliando así las posibilidades de uso de la Cuenta Consumo y extendiendo el programa también al ámbito de la hostelería.

Formación para los establecimientos participantes

Con el objetivo de facilitar el uso de la aplicación y que los establecimientos puedan gestionar correctamente el sistema y, al mismo tiempo, ayudar y explicar a sus clientes cómo utilizar la APP en caso de que lo necesiten, el Ayuntamiento pondrá en marcha talleres prácticos dirigidos específicamente a comerciantes.

El primero de estos talleres tendrá lugar el martes 6 de octubre a las 9:00 horas en la Agencia de Desarrollo Local y permitirá a los establecimientos participantes conocer de forma práctica el funcionamiento de la aplicación, resolver dudas y familiarizarse con las distintas funcionalidades relacionadas con las compras y la gestión de la Cuenta Consumo.

En función de la demanda y de las necesidades de los establecimientos participantes, podrán organizarse nuevas sesiones formativas en las próximas semanas.

Esta estrategia se asienta sobre el éxito del “Programa Cuenta Consumo Palencia” de 2025, que en sus fases II y III, fue cofinanciada al 75 % por la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León mediante la Orden de 24 de junio de 2026 para la reactivación del comercio minorista, aportando el Ayuntamiento el restante.

Toda la información del programa, las condiciones de uso y el listado dinámico de los comercios participantes pueden consultarse directamente en la propia APP móvil oficial del programa o a través del portal web: www.cuentaconsumopalencia.com.