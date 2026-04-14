Abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de abril para participar en el concurso de caracoles de La Romería de San Marcos

El Ayuntamiento de Palencia organiza el Concurso Gastronómico de Caracoles de San Marcos, una iniciativa orientada a promocionar la gastronomía palentina con los caracoles como producto protagonista, reforzando su arraigo en la tradición culinaria local. El certamen se celebrará el próximo 25 de abril, a partir de las 16:30 horas, en el Parque del Sotillo coincidiendo con la tradicional Romería de San Marcos, y estará abierto a la participación de todas las personas mayores de edad, quienes podrán presentar recetas auténticas y creativas.

La inscripción, hasta el 20 de abril, será gratuita y podrá formalizarse a través de la web gastropalencia.es o en el teléfono 687 186 867. Un jurado compuesto por cuatro profesionales palentinos del ámbito gastronómico será el encargado de valorar las elaboraciones, estableciéndose premios en metálico de 250, 150 y 100 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente.

CONCURSO. El concurso dará comienzo a las 17 h y los participantes deberán aportar los ingredientes y utensilios propios para su guiso y presentación, debiendo preparar una caracolada con un guiso mínimo de un kilo. Por su parte, la organización proporcionará un camping-gas a cada concursante para poder hacer uso de ellos en la elaboración del guiso. La preparación y condimentación del plato a base de una receta del molusco se hará en directo, en un showcooking, autorizándose a los concursantes a aportar cocidos los caracoles objeto del guiso. Se contará con cazuelas y materias primas básicas auxiliares por si hiciera falta, caso de aceite, sal, especias y cazuelas y quien lo necesite deberá avisar de ello para tenerlo todo preparado. El jurado iniciará la calificación de los platos elaborados por los concursantes a partir de las 19 horas.

OTRAS ACTIVIDADES. Asimismo, desde las 18 h, el espacio gastronómico Rural Chef ofrecerá tapas de caracoles por 2 euros, además de torreznos, croquetas, limonada casera y otras propuestas, todo ello amenizado por la sesión musical de Danny Willy DJ, en una jornada concebida para disfrutar de la tradición, la gastronomía local y la música en un ambiente festivo y familiar.

Como novedad, la programación incorporará un showcooking educativo infantil dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, desde las 16 horas, también en el Parque del Sotillo.

A lo largo de una hora de actividad didáctica y participativa, los más jóvenes podrán conocer el origen de esta receta tradicional, así como el proceso completo desde la selección y limpieza del caracol hasta sus distintas elaboraciones y degustación, incluyendo además la preparación de una receta sencilla adaptada a su edad. Todos los participantes recibirán delantal y gorro de chef, junto con material creativo alusivo a los caracoles, en una propuesta que aúna aprendizaje y entretenimiento y que refuerza la transmisión de la identidad gastronómica de Palencia entre las nuevas generaciones.