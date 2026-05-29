Sucesos

Fallece un camionero tras salirse de la vía y chocar contra seis camiones en Monzón de Campos

El accidente se produjo de madrugada en la N-611, en Palencia, y la Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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Fallece un camionero tras salirse de la vía y chocar contra seis camiones en Monzón de Campos | Subdelegación del Gobierno

(ICAL) Un camionero falleció esta madrugada en un siniestro vial registrado en la carretera N-611, a la altura del término municipal de Monzón de Campos (Palencia). Según informó la Subdelegación del Gobierno, el accidente se produjo a las 4.20 horas, en el kilómetro 22,650 de la citada vía, en sentido decreciente. El siniestro consistió en la salida de vía por el margen derecho de un vehículo articulado y la posterior colisión contra seis camiones de obra que se encontraban en la zona.

Como consecuencia del impacto falleció el conductor del vehículo articulado, un varón nacido en 1964. Además, se registraron daños materiales en los vehículos implicados. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencia y agentes de la Guardia Civil, que investiga las causas del accidente e instruye las correspondientes diligencias.

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