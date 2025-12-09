La 35 Muestra de Cine Internacional de Palencia recibe 2.021 cortometrajes de 78 países de los cinco continentes

La organización de la Muestra de Cine Internacional de Palencia ha dado a conocer hoy martes que un total de 2.021 cintas procedentes de 78 países optan a formar parte de los Concursos Nacional e Internacional de Cortometrajes que convoca en su trigésima quinta edición y que se celebrará entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de 2026. Durante las próximas semanas, el comité de selección determinará las obras que finalmente entrarán en competición y comunicará su decisión a los elegidos.

La Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, organizadores de la cita cinematográfica, han concretado que un total de 1.363 son las propuestas nacionales presentadas a concurso esta edición. Nuevamente, destacan los cortos remitidos desde la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya), Kimuak (Selección de Cortometrajes Vascos), Laboral Cinemateca (Asturias) o el IVAC (Instituto Valenciano de Cinematografía).

En lo que al Concurso Internacional de Cortometrajes se refiere, la cifra se eleva a las 658 cintas. Las obras candidatas llevan el sello de 78 países de los cinco continentes, entre los que se incluyen Brasil (que encabeza la lista de trabajos presentados con 85), Francia (79), Italia (55), Argentina (54), Chile y Colombia (34), Irán (27), México (25), Rusia (21) y Estados Unidos (19).

De las 2.021 propuestas recibidas, 1.612 corresponden a los géneros de ficción y experimental, mientras que 136 son de animación. El documental también está muy presente en la nómina de los filmes, con un total de 273.

Premios de la Muestra de Cine Internacional de Palencia

La 35 edición de la MCIP repartirá un total de 13.800 euros en galardones y es que todas las cintas elegidas para participar en el Concurso Nacional de Cortometrajes podrán competir al Premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado (dotado con 3.000 euros); el Premio del Público (1.500 euros); el Premio del Jurado al Mejor Guion (1.000 euros) y el Premio del Público del Centro Penitenciario de La Moraleja (1.000 euros); a los que se suman el Premio del Jurado a la Mejor Dirección (1.000 euros); el Premio del Jurado a la Mejor Interpretación (1.000 euros) y el Premio ‘Javier Santos’ a la Mejor Banda Sonora (1.000 euros).

Hay que recordar que el ganador del Premio ‘Milagros Alcalde’ del Jurado se clasificará automáticamente en la carrera para los Premios Goya, que organiza anualmente la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Además, accederá directamente a la Short List finalista de los Fugaz, integrando la terna de los trabajos que serán luego evaluados para su nominación por la comisión que falla cada año estos reconocimientos. También, pasará directamente a la lista oficial de los trabajos seleccionados del Concurso Internacional de Cortometrajes 2026 del Leiria Film Festival (Portugal), gracias al acuerdo de colaboración cultural establecido entre ambos festivales. En cuanto al Concurso Internacional de Cortometrajes, las cintas seleccionadas competirán también por el Premio del Público (1.000 euros) y el Premio del Jurado (1.000 euros).

Además, los trabajos que destaquen por su contenido educativo podrán ser galardonados con el Premio del Público Infantil, distinción que reportará a su autor o autores una cuantía de 1.000 euros. A estos galardones hay que sumarles los tres de la décima edición del concurso ’90 segundos de cine’: el ‘Premio del Jurado’, con una dotación que asciende a 700 euros; el ‘Premio del Público’, de 300 euros; y el ‘Premio Impulsa Creación para Alumn@s de Enseñanzas Medias’, de 300 euros; y los dos de la segunda edición del concurso ‘Microsaberes’: el del Jurado al Mejor Microdocumental, dotado con 2.000 euros, y el del Público, dotado con 1.000 euros.

Cortometrajes, propuestas documentales, cine independiente, obras para público infantil, música o exposiciones conforman, cada año, el programa del certamen organizado por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León, así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia y Valle de San Juan.