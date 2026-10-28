El Ayuntamiento de Palencia presenta el programa del Mes de la Infancia 2026, centrado en la convivencia y la participación infanto-juvenil

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Juventud, Educación e Infancia presenta la programación del Mes de la Infancia 2026, una iniciativa que tiene como objetivo situar a los niños y niñas en el centro de la vida de la ciudad, reforzar el compromiso municipal con sus derechos e impulsar su participación activa en la sociedad. Esta programación se enmarca además en el compromiso de Palencia como Ciudad Amiga de la Infancia y busca promover espacios de encuentro, respeto mutuo y tolerancia, ofreciendo a los más pequeños herramientas para construir una convivencia sana, empática e inclusiva.

En esta edición, la convivencia será el eje transversal de las actividades, que se desarrollarán a lo largo del mes de noviembre en centros educativos, plazas, parques, instalaciones deportivas y otros espacios municipales. A través del juego, la cultura, la música, la educación en valores y la participación, el programa pretende fomentar el respeto a los demás, la aceptación de la diversidad y la resolución pacífica de los conflictos desde las primeras etapas de la infancia.

Además, la programación contará con la colaboración de asociaciones juveniles, entidades del tercer sector y clubes deportivos de la ciudad, que sumarán esfuerzos para impulsar iniciativas inclusivas y generar nuevas oportunidades de participación para la infancia y la juventud palentinas.

ACTIVIDADES PARA APRENDER A CONVIVIR

La programación comenzará en los centros educativos con una propuesta de cuentacuentos a cargo de Factoría Cultural, adaptada a las diferentes etapas de la infancia. Las sesiones llegarán a las escuelas infantiles, con niños y niñas de 0 a 3 años, y a los colegios, con alumnado de 4 a 6 años. La narración oral será la herramienta elegida para trabajar la convivencia positiva y la educación en valores desde edades tempranas.

El sábado 7 de noviembre comenzará el Juego de Juegos, organizado por Cardui y dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años. La actividad contará con una segunda sesión el sábado 21 de noviembre. Ambas citas tendrán lugar a las 12:00 horas en la plaza de la Inmaculada y abordarán, a través del juego, valores como la aceptación, el respeto y la resolución constructiva de conflictos. Será necesaria inscripción previa a través de la página web municipal o del correo electrónico espaciovanessacardui@gmail.com.

El sábado 14 de noviembre, de 12:00 a 14:00 horas, la plaza Mayor acogerá la propuesta musical “Crecer juntos a un solo ritmo”, de la Escuela de Rock. Abierta a las familias, la actividad utilizará la música como herramienta para trabajar la escucha, el respeto de los turnos, la coordinación y la colaboración. Los niños y niñas podrán participar acompañados de sus madres, padres, abuelos, abuelas u otras personas adultas de referencia.

El domingo 15 de noviembre, a las 11:00 horas, el parque del Salón, junto al auditorio, será el escenario de la gymkhana fotográfica “Detrás de la foto”, organizada por Abrazadito a la Luna. Dirigida a participantes de entre 8 y 14 años y con una duración aproximada de dos horas, la actividad abordará cuestiones como la identidad, la diversidad cultural, la convivencia y la prevención de prejuicios desde una perspectiva participativa. La inscripción podrá realizarse a través de la web municipal o del correo electrónico abrazaditoalaluna@gmail.com.

Ese mismo domingo, a las 17:30 horas, el Cine Ortega acogerá el cinefórum “La bola negra”, dirigido a jóvenes a partir de 16 años. La propuesta incorporará el cine como espacio de reflexión y diálogo, ofreciendo una oportunidad para abordar cuestiones relacionadas con la convivencia, la diversidad y la realidad social desde una perspectiva cultural.

LA CIUDAD COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y APRENDIZAJE

El programa incluirá también la Experiencia LECRAC, de Ana Rueda, dirigida a niños y niñas de 6 a 11 años. La actividad está prevista para los viernes y sábados por la tarde en el LECRAC. Las personas interesadas podrán consultar las condiciones y formalizar la inscripción a través de la web de la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Palencia.

Asimismo, el proyecto “Parques que cuidan” llevará actividades infantiles a diferentes parques de la ciudad los viernes y sábados por la tarde. La iniciativa pretende convertir estos espacios cotidianos en lugares de encuentro, participación y convivencia, favoreciendo las relaciones entre iguales y el disfrute compartido del entorno urbano.

La programación prestará también atención a las personas adultas que acompañan a los niños y niñas en su desarrollo. En este ámbito se incorpora la jornada formativa “La mirada también educa”, de Psicología con Alma, dirigida a monitores y profesionales del ámbito de la infancia. Esta propuesta, de aproximadamente 60 minutos de duración y disponible en formato de grabación, invitará a reflexionar sobre la importancia de la mirada adulta en la educación, el acompañamiento y el desarrollo infantil.

20N- LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA PARTICIPACIÓN, PROTAGONISTAS

El viernes 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, tendrán lugar dos de las citas más destacadas de la programación.

A las 12:00 horas, el Colegio Modesto La Fuente acogerá la lectura del manifiesto infantil, una iniciativa destinada a dar visibilidad a los derechos de los niños y niñas y reivindicar la importancia de escuchar sus opiniones, necesidades y propuestas.

Por la tarde, a las 17:30 horas, la Casa Consistorial será el escenario del Pleno Infantil, un espacio en el que los niños y niñas podrán conocer el funcionamiento del Ayuntamiento, expresar sus inquietudes y plantear propuestas para mejorar la ciudad. Con esta iniciativa se busca reforzar su papel como ciudadanos activos y reconocer su capacidad para contribuir a la vida pública municipal.

Ambas actividades ponen de relieve la importancia de garantizar que la infancia disponga de espacios reales de escucha y participación, en los que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las cuestiones que afectan a su presente y a su futuro.

LAS ASOCIACIONES JUVENILES SE SUMAN AL MES DE LA INFANCIA

La implicación del tejido asociativo será una de las claves de esta edición, con actividades impulsadas por distintas asociaciones juveniles que promoverán la convivencia, el trabajo en equipo y el encuentro entre niños, niñas y jóvenes.

Scouts Castilla organizará la actividad «Un mismo equipo», centrada en la convivencia, el sábado 21 de noviembre, de 16:30 a 18:30 horas, en el Colegio Maristas. La propuesta está dirigida a participantes de entre 7 y 18 años.

Por su parte, Scouts El Carmen desarrollará «El gran tablero de la convivencia», una actividad dirigida a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 17 años. Tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, de 16:30 a 18:30 horas, en la iglesia de San José.

La asociación ASPAYM llevará a cabo un Escapebox el miércoles 4 de noviembre, de 17:00 a 19:00 horas, en la sala LECRAC. La actividad está dirigida a jóvenes de entre 12 y 17 años y requiere inscripción previa a través del correo electrónico juventud@aspaymcyl.org.

Además, Alto Voltaje celebrará el 12.º Festival Multicultural Infantil de Danza el sábado 21 de noviembre, a las 18:30 horas, en el auditorio Tello Téllez. Esta propuesta acercará la danza y la diversidad cultural al público infantil y familiar.

EL TERCER SECTOR, COMPROMETIDO CON UNA INFANCIA INCLUSIVA

Las entidades del tercer sector también participarán en la programación con iniciativas que promueven la inclusión, la expresión personal y la participación a través de distintas actividades.

ASDOPA organizará el «Crossfit inclusivo morado» el sábado 7 de noviembre, de 12:30 a 14:00 horas, en Morado Lab, situado en la calle Río Rubagón, número 6, de Palencia. Para participar será necesaria inscripción previa en el teléfono 979 03 25 36.

Por su parte, BRIAN ofrecerá un taller de expresión corporal familiar el lunes 23 de noviembre, de 18:30 a 19:30 horas, en la sala multiusos II del LECRAC. La actividad propone utilizar el movimiento y la expresión corporal como herramientas para favorecer la comunicación, la participación y los vínculos familiares.

LOS CLUBES DEPORTIVOS PROMUEVEN LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA

El deporte tendrá también un papel destacado en el Mes de la Infancia 2026, con actividades organizadas por clubes de la ciudad que utilizarán la práctica deportiva como herramienta para fomentar la inclusión, el respeto, la cooperación y el compañerismo.

El Brian Club Deportivo celebrará una jornada inclusiva de baloncesto el martes 10 de noviembre, de 18:30 a 19:30 horas, en el pabellón polideportivo Campos Góticos. La actividad estará abierta al público.

El Club Deportivo Blanca de Castilla organizará una jornada de baloncesto inclusivo el sábado 7 de noviembre, de 10:00 a 12:00 h. Para los menores de 12 años, la actividad se desarrollará en el patio exterior del colegio Filipenses, mientras que los participantes mayores de 12 años acudirán al pabellón Blanca de Castilla. Será necesaria inscripción previa en el correo electrónico cdblancadecastilla@hotmail.com, con plazas limitadas.

El Club Balonmano Femenino se sumará al programa con una jornada en Carrechiquilla, en la que se invitará a los participantes a conocer y compartir un entrenamiento con partido. La iniciativa incluirá también invitaciones para asistir a un encuentro del equipo sénior.

Por su parte, el Club Rugby Palencia organizará dos propuestas. El lunes 9 de noviembre, de 18:30 a 20:00 horas, celebrará una jornada de rugby inclusivo, mientras que el viernes 13 de noviembre, en el mismo horario, abrirá sus puertas para acercar este deporte a nuevos participantes. Ambas actividades tendrán lugar en la pradera de Isla Dos Aguas.

El Club de Fútbol Palencia realizará visitas de jugadores a centros educativos y repartirá entradas gratuitas para un partido que se disputará el domingo 22 de noviembre, acercando así el fútbol a los escolares de la ciudad.

El Judo Club Palencia ofrecerá entrenamientos abiertos los lunes y miércoles, de 18:30 a 19:30 horas, en las instalaciones de La Ensenada. Por su parte, el Club Bádminton Vaccayos organizará sesiones los lunes, de 18:00 a 19:00 horas, en el pabellón Sur.

El Club Baloncesto Palencia participará el jueves 19 de noviembre con un entrenamiento junto a su grupo de adolescentes en el pabellón Virgen de la Calle. Además, invitará al público a asistir al partido del equipo sénior de Primera División previsto para el domingo 22 de noviembre en el pabellón municipal.

El Club de Natación con competiciones los días 8 y 28 de noviembre en Campos Góticos o el Club Bádminton Vaccayos, con entrenamientos todos los lunes, de 18 a 19 horas en el pabellón Sur.

Estas propuestas permitirán acercar distintas disciplinas deportivas a la infancia y la juventud, favoreciendo la participación en actividades compartidas y poniendo en valor el deporte como espacio de aprendizaje, respeto e inclusión.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Palencia apuesta por un Mes de la Infancia que trascienda la celebración puntual y se convierta en una oportunidad para fortalecer el compromiso municipal con los derechos de la infancia, impulsar la participación infantil y promover una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la aceptación de la diversidad.

La colaboración entre las instituciones, los centros educativos, las asociaciones juveniles, las entidades sociales, los clubes deportivos y las familias refuerza el carácter colectivo de esta iniciativa y demuestra la importancia de trabajar conjuntamente para crear entornos seguros, accesibles y enriquecedores para todos los niños y niñas.

El objetivo es que Palencia continúe avanzando hacia una ciudad en la que la infancia sea escuchada, pueda participar activamente en la vida pública y encuentre oportunidades para crecer, aprender y convivir en una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa.