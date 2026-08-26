5.000 euros destinados a las asociaciones Neurodiversos y A-Down por las Notas del Vino

La celebración mantiene su carácter solidario y vuelven a demostrar la colaboración entre las bodegas locales, el Ayuntamiento y la ciudadanía. En esta edición, además, el consistorio destaca la incorporación de nuevo público joven. Vanesa Irla, teniente de alcalde de Valdepeñas, pone en valor la nueva entrada de estos y cree que esto puede hacer mejorar el público en años siguientes.

En total se han vendido 494 entradas y se han celebrado 4 conciertos durante los meses de julio y agosto. La recaudación permitirá entregar cerca de 2.400 euros a cada entidad beneficiaria, mientras que casi 5.000 se destinan a causas sociales, esta vez a Neurodiversos y A-Down. Las asociaciones han sido elogiadas por Irla esta mañana, en la convocatoria de fin de las XIV Notas del Vino.

Desde el Ayuntamiento y las bodegas trasladan un balance positivo de la edición y esperan continuar con estos resultados para próximas ediciones.