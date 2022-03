Pedían dos años y medio de cárcel

El Alcalde de Membrilla toma con prudencia la sentencia y espera estar al final de esta pesadilla

La sentencia no es firme y sobre ella cabe posibilidad de recurso por parte de la Fiscalía, aunque con pocos visos de prosperar, según fuentes judiciales consultadas, ya que los informes medioambientales no ponen en duda el vertido, pero no consideran probado que esos vertidos hubieran llegado hasta el Parque de Las Tablas de Daimiel. Por el momento tanto el alcalde de membrilla, Manuel Borja, como el ex alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, han quedado absueltos de todos los cargos de los que se le acusaban.