Luisa Márquez habla de la subida del 330% en el precio de arrendamiento

Esta fundación tiene unos fines sin ánimo de lucro y de carácter social. De las 4.000 hectáreas que posee y que pertenecen a todos los solaneros y solaneras, señalan desde 'Legado Bustillo', 1.200 hectáreas son de monte e improductivas, aunque ya se trabaja para darles un rendimiento. Las 2.600 hectáreas restantes se arriendan para uso agrario y es en ese arrendamiento en el que se están corrigiendo deficiencias. En primer lugar no había contratos de arrendamiento, lo que privaba de derechos a las personas que llevan explotando esas tierras desde hace años, décadas en algunos casos, y que podrían haberse quedado sin esa posibilidad al antojo de cualquier particular o administración. Ahora no será posible. Por otro lado Márquez reconoce que la subida es de un 330%, pero obedece al proceso para que todo sea lega. En el caso más oneroso la persona que disfruta la explotación de las tierras pasará de pagar 28,5€ por hectárea y año a pagar 95€ al año por cada hectárea que explota. Es la diferencia entre pagar un alquiler de 2,37 al mes a uno de 7,92. El montante que se recibe de esos alquileres se dedica a asociaciones y particulares en situación de vulnerabilidad.

Luisa Márquez ha desmentido que se vaya a despedir a ninguna de las personas que trabajan bajo el paraguas de 'Legado Bustillo' y por el contrario, ha dicho, se trabaja por regularizar el funcionamiento de la fundación en todos su ámbito para proteger a todos lo que se benefician de ella, dentro del marco para el que fue concebida. De hecho en 2023 generó 19.000€ destinados a estos fines sociales y este año ya han entregado 62.000, que serán más el año próximo.

Márquez también ha querido dejar claro que anteriores Ejecutivos no habían establecido los controles oportunos y ni siquiera habían sabido que la Ley exime a las fundaciones sin ánimo de lucro del tributo del IBI, lo que habría supuesto un ahorro de más de 400.000 desde el año 2002. Ni siquiera se cumplía con la exigencia de la normativa de tener un guarda rural las 24 horas y sólo se contaba con una persona contratada 6 horas a la semana.

La Presidenta del Patronato y Alcaldesa de La Solana asegura que incluso se han encontrado algún contrato para personal de la Fundación, que hace pensar que se había tomado a 'Legado Bustillo' como una propiedad del Ayuntamiento, lo que demuestra el desconocimiento de los les precedieron.