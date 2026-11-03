ACCIDENTE FERROVIARIO URDA

Últimas horas del operativo de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro

Alrededor de 40 agentes de la Guardia Civil permanecen, casi una semana después del siniestro ferroviario, trabajando en la zona cero, en búsqueda de posibles restos biológicos. Según fuentes de la benemérita, se trata de una de las últimas batidas en el lugar del siniestro, una vez se retiren todos los vagones del lugar en el que todavía se trabaja.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Dispositivo especial desplegado a Urda.

Según ha informado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, se trasladarán los vagones en góndolas hasta el punto autorizado en Villaseca de la Sagra.

O como ha precisado el portavoz de la benemérita toledana, Pedro Pablo Garrido, "se trata del punto establecido por la autoridad judicial".

La función de la Guardia Civil en el lugar de los hechos pasa por, "realizar las últimas batidas de búsqueda y localización restos por parte del equipo cinológico".

Según explica, 40 agentes trabajan todavía en la zona, las especialidades de la Guardia Civil de la Agrupación de Reserva y Seguridad, de la Unidad de Drones del Servicio Aéreo, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, varias patrullas de tráfico, el Escuadrón de Caballería, dos Guías caninos del Grupo Cinológico y Policía Judicial.

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