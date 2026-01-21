IU Toledo pedirá conocer la saturación de pisos turísticos mensualmente

Fernández pedirá el voto del resto de miembros de la Corporación a la propuesta de incluir en el orden del día de las Comisiones de Urbanismo un punto en el que se dé cuenta de las viviendas de uso turístico y apartamentos de cada uno de los distritos censales del Casco Histórico, Zona 1, y del resto de la ciudad, Zona 2.

En este punto, considera el edil de IU, también se debería incluir el índice de viviendas estacionales existente sobre el de viviendas residenciales para conocer de forma más fiel la situación real en cuanto al índice de saturación que, recuerda el concejal de IU, ya se ha alcanzado o está a punto de alcanzarse en seis de los diecisiete distritos-secciones en los que ha dividido el equipo de Gobierno el perímetro de las murallas hacia el interior.

Y precisamente, el resto de la ciudad es otro de los aspectos en los que ahonda el concejal de IU en su moción, puesto que lamenta que no se ofrezca ninguna información sobre el número de VUT y apartamentos turísticos en el resto de barrios y por ello solicita que en la Comisión de Urbanismo mensual también se actualice esta información y que se pueda acceder a ella de forma regularizada.

Txema Fernández recuerda en la exposición de motivos de su moción que la Ordenanza Municipal Reguladora del uso extrahotelero mantiene una anomalía que desde su grupo siempre han criticado ya que deja en manos de la Junta de Gobierno Local, en la que están integrados solo los partidos que gobiernan, la decisión de poder incrementar el porcentaje de limitación por saturación.

Un órgano de gobierno, matiza, que además está incumpliendo el artículo 23 del Reglamento orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Toledo que dicta que una vez aprobados los acuerdos del mismo –después de cinco días hábiles- debe informarse al resto de miembros de la Corporación. En estas Juntas de Gobierno, subraya Fernández, desde abril de 2025 –fecha inmediatamente posterior a la vigencia de la Ordenanza-, se han cambiado más de medio centenar de viviendas que lo eran para familias y han pasado a ser viviendas estacionales, y ninguna de estas nuevas VUT ha pasado por la Comisión de Urbanismo.

Y no pierde la perspectiva Txema Fernández de que en los barrios extramuros se están transformando locales comerciales en otras actividades, otro aspecto para el que tampoco hay información alguna en ningún sitio, teniendo que asumir que en esos barrios no se llega a ese porcentaje, pero sin tener conocimiento detallado del estado de la situación.