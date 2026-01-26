IU Toledo denuncia el estado del Corralillo de San Miguel

El edil de Izquierda Unida recuerda que Toledo celebra este año el cuarenta aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y que, aunque precisamente el Casco Histórico fue elemento esencial para obtener esta declaración, son numerosos los espacios de este barrio en un estado indigno de este nombramiento.

Concretamente se refiere al Corralillo de San Miguel, un espacio inaugurado hace casi 16 años, en el que son evidentes las roturas de escaleras, las humedades en las paredes, escales sin baldosas o barandillas sueltas entre otros desperfectos que además de producir un efecto estético impropio de una Ciudad Patrimonio, representa en algunos casos problemas de seguridad para los viandantes.

Txema Fernández considera que estos espacios “son los que debemos cuidar desde las inversiones municipales para que sean espacios dignos de una ciudad catalogada como lo está Toledo y para que sean espacios que representan la dignidad de ese nombramiento”.

Por este motivo elevará al Pleno una moción en la que, además de solicitar que se destine una partida económica para financiar las obras, estas se lleven a cabo a cargo del Programa de Capacitación Juvenil que se volverá a poner en marcha este año 2026. Recuerda Fernández que este programa nació para la formación teórico-práctica de jóvenes de entre 16 y 29 años mediante el desarrollo de competencias técnicas y profesionales en Edificación y Obra Civil y que se ha dirigido en su primera edición a la rehabilitación de dos espacios urbanos ubicados en el Casco Histórico de Toledo.

Así pues, y dentro del mismo ámbito geográfico, aunque sin olvidar que son muchos más los barrios en Toledo que requieren de este tipo de actuaciones, Fernández considera que con dicho programa se podría actuar en el degradado y abandonado Corralillo de San Miguel y saldar una deuda con este espacio altamente frecuentado por vecinos y turistas.

Por otra parte, también apunta la necesidad de intensificar la recogida de basura, ya que esta plaza sufre una importante tensión en materia de recogida de residuos sólidos urbanos siendo muy frecuentes los días en los que las papeleras se encuentran llenas dejando restos fuera de ellas. Apunta el concejal que esta situación se debe, probablemente, a la falta de previsión de un contrato de limpieza viaria que no dimensionó de forma correcta los restos que se depositan en esta plaza pública.