San Servando se prepara para vivir una noche 'en blanco'

Bajo el título 'La Noche en Blanco en el castillo de San Servando', la actividad se celebrará el sábado 13 de junio de 2026 y convertirá este emblemático enclave en el escenario de una velada temática que reunirá música en directo, representaciones teatrales, magia, exhibiciones históricas, gastronomía y ambientación artística en distintos espacios del castillo.

La Diputación de Toledo ofrecerá un total de 400 plazas para esta experiencia, cuya participación será gratuita previa inscripción.

El plazo para solicitar plaza se abrirá el próximo 8 de junio a las 10.00 horas, a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de la provincia de Toledo, www.turismoprovinciatoledo.es.

Cada persona podrá reservar un máximo de dos plazas y las solicitudes serán atendidas por orden de inscripción hasta completar el aforo y la lista de espera, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

UNA NOCHE MÁGICA EN SAN SERVANDO

La experiencia prevista para el castillo de San Servando contará con cuatro espacios diferenciados en los que se desarrollarán actividades simultáneas entre las 20.00 y las 00.00 horas.

Para acceder al recinto será obligatorio acudir vestido de blanco, un requisito que contribuirá a crear la ambientación especial de esta 'Noche en Blanco'.

El primero de los espacios será la explanada de acceso al castillo, que acogerá la recepción teatralizada de los asistentes y el photocall de bienvenida, mientras que la terraza principal se convertirá en el segundo gran espacio musical y gastronómico de la noche, con la actuación del DJ toledano Luis Aznal, degustaciones de vinos Alonso Cuesta de la D.O. Méntrida junto a tapas elaboradas por Mocca by Valentín y el concierto final de María Zeta y su grupo, con un repertorio centrado en grandes éxitos del pop español, com canciones, entre otras, de Mecano y Hombres G.

Además, los asistentes podrán disfrutar de recorridos teatralizados sobre la historia y leyendas del castillo a cargo de la compañía Atenea, en lo que sería el tercer espacio.

Y el cuarto espacio habilitado para crear una atmósfera muy especial será en los jardines, junto a la piscina, con espectáculos de magia con Marco y Rafa Lans, sesiones de tarot y esoterismo dirigidas por las tarotistas toledanas Acoyani Guzmán y Nerea Tello, así como exhibiciones de esgrima antigua organizadas por la Asociación de Esgrima Antigua de Toledo.

La ambientación general correrá a cargo del grupo Semittza, cuyos personajes inspirados en la fantasía y la mitología acompañarán a los visitantes durante toda la noche.

INSCRIPCIÓN PREVIA Y ACCESO RESTRINGIDO A MAYORES DE EDAD

Las personas interesadas deberán formalizar su inscripción exclusivamente a través del formulario disponible en la web de Turismo provincial. Una vez finalizado el proceso de reserva, la organización confirmará telefónicamente las plazas adjudicadas e informará a los participantes del horario y punto de encuentro asignado.

La actividad está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y no podrán participar aquellas personas que ya hayan asistido a alguna de las experiencias desarrolladas en otros castillos durante la edición de 2026.

La Diputación de Toledo continuará anunciando progresivamente las próximas aperturas de inscripción para el resto de castillos participantes en esta edición de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' a través de las páginas web www.turismoprovinciatoledo.es y www.diputoledo.es.