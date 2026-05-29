No sale adelante la propuesta del PSOE de climatizar 16 colegios de Toledo

Entre otras propuestas, los socialistas insisten en que "PP y VOX también han rechazado la propuesta socialista para paralizar las actuaciones iniciadas en el entorno del Valle hasta que exista información clara, transparencia y participación ciudadana, a pesar de la creciente movilización vecinal y social contra el proyecto".

La concejala socialista Laura Villacañas, encargada de defender la moción sobre climatización de los centros educativos, ha reprochado al alcalde que únicamente se hayan pedido subvenciones para climatizar dos colegios de Toledo mientras los otros 14 continuarán soportando temperaturas extremas en las aulas.

Y ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aprovechado las convocatorias existentes para acometer un proyecto integral. “Las ayudas existen. Los fondos europeos existen. Las convocatorias existen. Lo que no ha existido por parte de este gobierno es voluntad política para afrontar este problema de manera seria, ambiciosa e integral”, ha afirmado.

“Explíquenle a los vecinos y vecinas de Toledo por qué decidieron actuar únicamente en dos colegios y en los otros 14 no. ¿Con qué criterio sí en unos centros y no en el resto?”, ha cuestionado Villacañas, quien ha defendido que “la obligación era trabajar con ambición para los 16 colegios públicos de la ciudad”.

La edil socialista ha recordado que “cuando hay voluntad política, las cosas se materializan”, poniendo como ejemplo actuaciones desarrolladas en la anterior legislatura en distintos centros educativos de la ciudad. Por lo que ha pedido seriedad al alcalde para abordar este asunto de urgencia.

“Cuando un aula supera temperaturas insoportables, alcanzando en muchas ocasiones los 35 grados, hablamos de niños sufriendo golpes de calor, de falta de concentración y de trabajadores soportando jornadas extremas”, ha señalado.

Se niegan a paralizar el proyecto

Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista también ha defendido una segunda moción para exigir la paralización de las actuaciones iniciadas en el Valle hasta que se informe públicamente sobre el proyecto y sus posibles impactos ambientales y patrimoniales.

La concejala Alicia Escalante ha criticado la falta de transparencia y sensibilidad del gobierno municipal en un entorno especialmente protegido y emblemático de la ciudad. “¿De verdad creen que se puede actuar en uno de los paisajes más sensibles y emblemáticos de Toledo entrando con maquinaria pesada y alterando el entorno según el criterio exclusivo del alcalde?”, ha preguntado durante su intervención.

Escalante ha recordado que gobernar una Ciudad Patrimonio de la Humanidad “conlleva una sensibilidad especial” y ha advertido de que “no se puede convertir Toledo en un parque temático turístico ni destruir aquello que hace única a esta ciudad”.

La edil socialista también ha exigido la convocatoria urgente de la Comisión de Medio Ambiente para informar “con absoluta transparencia” sobre el proyecto, los informes técnicos, el calendario previsto y el uso de fondos públicos. “Toledo no pertenece a un alcalde ni a un gobierno municipal. Toledo pertenece a sus vecinos y vecinas”, ha concluido.

Oficina de quejas

Durante el debate de la moción presentada por el PP sobre el Museo Postal, la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha acusado a Carlos Velázquez de haber convertido el Ayuntamiento “en una oficina de quejas” dedicada a instar constantemente a otras administraciones mientras carece de proyecto propio para la ciudad.

“La palabra que mejor define su paso por la alcaldía es ‘instar’”, ha señalado De la Cruz, recordando que ocho de las nueve mociones presentadas este año por el Partido Popular en el Pleno tenían como único objetivo reclamar actuaciones a otras administraciones.

La portavoz socialista ha criticado además que el alcalde utilice esas iniciativas “para intentar sacar tajada política” mientras inaugura proyectos impulsados y financiados por otras administraciones. “En estos tres años de legislatura, todas las obras que está inaugurando en Toledo las ha hecho el Gobierno de España”, ha sentenciado.