Guardia Civil retira 160.000 dosis de droga en 4 provincias, entre ellas Toledo

Fruto de las labores de inteligencia, investigación y seguimiento que realiza la Comandancia de Burgos sobre los posibles puntos de venta de sustancias prohibidas al menudeo y de la vigilancia de sus potenciales proveedores, se obtuvieron fundadas sospechas de la existencia de un destacado grupo dedicado a la elaboración y venta de droga, en la comarca burgalesa de Las Merindades, pero con ramificaciones en otras provincias.

Los sospechosos, perfectamente organizados, con una estructura claramente jerarquizada y con reparto de funciones de sus integrantes, formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de droga, cuyo líder residía habitualmente en Las Merindades; todos mantenían importantes medidas de seguridad para no ser detectados.

Durante la fase de investigación se verificó que cumplían con los escalones de provisión, gestión e introducción en el mercado negro de todo tipo de estupefacientes.

Bajo mandamiento judicial se han practicado un total de 16 registros simultáneos en diferentes poblaciones de las provincias de Bizkaia (9), Burgos (5), Cantabria (1) y Toledo (1): 1 nave industrial y 15 domicilios, llevándose a cabo al unísono las detenciones de los objetivos en Burgos (7), Bizkaia (8) y Toledo (1).

Se han aprehendido 10 ampollas de fentanilo inyectable, 9.184 gramos de cocaína rosa, 179 gramos de cocaína, 3.001 gramos de speed, 18.648 gramos de ketamina, 850 unidades de anfetaminas/éxtasis, 3.495 gramos de hachís, 24.280 gramos de marihuana, 325 unidades de fármacos, 350 gramos de sustancia, así como utensilios y material para su producción, elaboración, pesaje y dosificación; toda esta droga hubiera superado las 160.000 dosis en el mercado negro.

Paralelamente se han intervenido 3 pistolas, 1 revólver y 200 cartuchos; 62.230 euros en efectivo, 3 vehículos, equipos informáticos y 6 terminales de telefonía.

Cabe reseñar el amplio operativo llevado a cabo al unísono en las cuatro provincias implicadas, en los que han participado de manera coordinada y simultánea cerca de 300 agentes de distintas especialidades del Cuerpo y 13 canes adiestrados en localización de estupefacientes, papel moneda y armas.

Como resultado añadido, se han inhabilitado 15 puntos de venta, desmantelado 3 laboratorios clandestinos de elaboración/corte de sustancias prohibidas y 1 plantación indoor de marihuana.