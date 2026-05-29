CCOO asegura que la Junta construirá en Ocaña un nuevo centro educativo

Un compromiso lanzado por el consejero de Educación, Amador Pastor, durante contactos para abordar la situación de saturación de los centros educativos del municipio, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

Las concentraciones que la Federación de Enseñanza convocó la semana pasada para demandar nuevas infraestructuras educativas han dado sus frutos, según considera el sindicato.

"De momento no hay un calendario fijado pero, a la espera de ello, tanto la administración educativa como el sindicato se han emplazado a una próxima reunión para establecer medidas de mejora destinadas a los alumnos de primaria del CEIP San José de Calasanz que son los que necesitan una solución más urgente", ha señalado el sindicato.

CCOO ha atribuido a las movilizaciones convocadas en el municipio el desbloqueo, agradeciendo el esfuerzo de la comunidad educativa.