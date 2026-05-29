Diputación becará a los mejores expedientes de la PAU

Así lo ha detallado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente segundo de la Institución provincial y diputado del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, quien ha apuntado que el montante total de estas ayudas asciende a 68.000 euros.

Un programa, ha dicho, que va en la misma línea que las becas de excelencia 'Agustín Ortiz' con el fin de primar "la excelencia, el esfuerzo y el sacrificio" en aquellos alumnos que han tenido las 40 mejores notas de la provincia en la PAU.

El programa va a consistir en tener una experiencia preuniversitaria en la ciudad de Valencia donde los alumnos van a poder compartir experiencias y actividades lúdicas buscando "no solo reconocer el talento, el esfuerzo y el sacrificio sino también fomentar que otros alumnos en futuras fechas quieran alcanzar esa excelencia".

Por ello, Arias ha animado a los institutos a que favorezcan y a que faciliten la documentación "lo máximo posible" a estos alumnos para que puedan vivir esta experiencia.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Toledo también ha aprobado una nueva convocatoria para la conciliación familiar en los colegios dirigida a padres que están trabajando y que en horario no lectivo tienen que dejar a sus hijos atendidos en algún lugar.

Se trata del tercer año en el que la Diputación saca estas ayudas, que ascienden a 420.000 euros y que hasta ahora subvencionaba la hora anterior al colegio y la hora después --de 8.00 a 9.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas-- pero que este año se ha ampliado a que los ayuntamientos puedan utilizar este horario por la tarde también.

"Con esta ampliación lo que la Diputación Provincial, desde el Área de Bienestar Social, Familia y Juventud, apuesta es por la conciliación familiar y por ayudar a que los padres que están trabajando puedan tener a sus hijos en un espacio seguro y atendidos", ha concluido Arias.