Se cumple un año de los estragos de la DANA que pasó por Toledo capital y provincia

El barrio de Azucaica o la sede de UNAUTO fueron los principales puntos que en la ciudad sufrieron importantes desperfectos. La sede del transporte urbano además debió contar con una flota procedente de Madrid para que el servicio se mantuviera durante los días siguientes. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado el punto en el que se están acometiendo las obras para la mejora de los colectores de esta área de la ciudad. "Que cuando se anuncien las precipitaciones, no se sienta miedo en este barrio". Es el objetivo con unas obras de 500.000 euros que buscan que "los arrastres de sedimentos, agua procedentes de Olías del Rey, cuenten con un sistema de retención para evitar el colapso de esta infraestructura".

En poblaciones como Magán, se realizaron inversiones de alrededor de 2 millones de euros, "gracias al colchón del Ayuntamiento", como ha indicado en Onda Cero el alcalde José Luís Martín, quien ha señalado que el dinero de otras instituciones apenas ha llegado para reparar los desperfectos sufridos en la piscina, en el colegio o el pabellón polideportivo, "un momento catastrófico". Ha criticado además la irresponsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Tajo que no limpia los arroyos de la zona. Y, por su parte, pronostica que si viene una DANA o algún fenómeno similar, la población sufre riesgos de volver a inundarse.

También en Yuncler, el alcalde Luís Miguel Martín, reconoce que "fueron unos recuerdos duros". Ha recordado en Onda Cero, "la angustia de las primeras horas" y que Yuncler "quedó en alguna de sus zonas, prácticamente devastadas, con casas que aún no se han recuperado". Reconocer que aunque se han reparado zonas ajardinadas del arroyo, parques y jardines y caminos que no se han recuperado al 100 %. Con respecto a la pérdida económica, "estimamos que las pérdidas fueron de 4,5 millones de euros y de esa cantidad, hemos recibido 228.000 euros del Consorcio de Seguros, para reparar el campo de fútbol, la biblioteca, el Centro de Día, la barredora, etc". También ha añadido que, de Diputación Provincial de Toledo, "nos adjudicaron una ayuda de 500.000 euros que se han destinado para ayudar a familias afectadas". Suman un total de 750.000 euros, y "estamos esperando las ayudas del Ministerio, que estimamos en 800.000 euros".

Martín también ha indicado que en colaboración con los técnicos de la Mancomunidad de La Sagra Baja y la Confederación, "se han realizado 7 estudios de iundabilidad pueblos gravemente perjudicados como son Magán, Mocejón, Yunclillos, Cobeja, Villaluenga, Recas y Yuncler". Espera contar con estos estudios antes de que acabe el año para saber qué proyectos se deben ejecutar.