'Renace Tajo' prepara una nueva jornada de plantación de arbustos en Toledo

Esta iniciativa forma parte de las acciones previstas para la renaturalización del río Tajo, un proyecto que busca recuperar su biodiversidad y mejorar el entorno natural de la ciudad.

El voluntariado está dirigido a personas de todas las edades que deseen participar activamente en la mejora ambiental del entorno. Durante la jornada, las personas asistentes tendrán la oportunidad de colaborar en la plantación de especies arbustivas que contribuirán a estabilizar el terreno, crear hábitats para la fauna y reforzar la estructura vegetal del parque y su entorno fluvial.

La actividad contará con el acompañamiento de personal técnico que explicará los objetivos del proyecto, las características de las especies plantadas y la importancia de estas acciones dentro de las estrategias de restauración ecológica.

Este voluntariado forma parte del programa Renace Tajo, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Las personas interesadas en participar escribir a las redes sociales de Renace Tajo. No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de colaborar en la construcción de un entorno más verde y saludable.