'Renace Tajo', nueva exposición en Buenavista en Toledo

La exposición itinerante ofrece un recorrido informativo y visual que incluye contenidos explicativos sobre el proyecto 'Renace Tajo', una selección de fotografías históricas que muestran la relación de Toledo con el río a lo largo del tiempo, así como información específica sobre el Plan de Infraestructuras Verde y Azul de Toledo (Pivat), instrumento "clave" para la planificación y gestión del entorno fluvial, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

A través de paneles interpretativos, permite conocer tanto la evolución histórica del río como las actuaciones actuales y futuras orientadas a su recuperación ambiental, paisajística y social, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valor natural, cultural y patrimonial del Tajo y fomentar una mayor concienciación sobre su conservación.

Esta exposición itinerante tendrá lugar en los centros cívicos de Buenavista, Santa María de Benquerencia, Azucaica y Santa Barbara. La exposición es gratuita y abierta a todos los públicos, podrá visitarse en el horario de 8.00 a 21.30 horas de lunes a viernes en el Centro Cívico de Buenavista.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos a conocer de primera mano un proyecto "clave para el presente y el futuro del río Tajo en Toledo".