'Renace Tajo', nueva exposición en Buenavista en Toledo

El Centro Cívico del barrio toledano de Buenavista acogerá desde este jueves, día 22 de enero, hasta el próximo día 27 una exposición divulgativa dedicada al proyecto 'Renace Tajo', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Toledo para la recuperación, puesta en valor y reconexión social con el río Tajo.

Onda Cero Toledo

Toledo |

La exposición itinerante ofrece un recorrido informativo y visual que incluye contenidos explicativos sobre el proyecto 'Renace Tajo', una selección de fotografías históricas que muestran la relación de Toledo con el río a lo largo del tiempo, así como información específica sobre el Plan de Infraestructuras Verde y Azul de Toledo (Pivat), instrumento "clave" para la planificación y gestión del entorno fluvial, según ha informado el Consistorio toledano en nota de prensa.

A través de paneles interpretativos, permite conocer tanto la evolución histórica del río como las actuaciones actuales y futuras orientadas a su recuperación ambiental, paisajística y social, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valor natural, cultural y patrimonial del Tajo y fomentar una mayor concienciación sobre su conservación.

Esta exposición itinerante tendrá lugar en los centros cívicos de Buenavista, Santa María de Benquerencia, Azucaica y Santa Barbara. La exposición es gratuita y abierta a todos los públicos, podrá visitarse en el horario de 8.00 a 21.30 horas de lunes a viernes en el Centro Cívico de Buenavista.

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos a conocer de primera mano un proyecto "clave para el presente y el futuro del río Tajo en Toledo".

