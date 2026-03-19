Rechazadas las enmiendas de VOX y PP, una de ellas relativa a la carrera profesional

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha defendido que las enmiendas de su partido responden a un planteamiento "claro, coherente y profundamente necesario" con el fin de "mejorar la calidad normativa, la seguridad jurídica, aliviar la carga fiscal y orientar la acción pública a quienes sostienen en el sistema".

En este sentido, con sus enmiendas, los de Abascal hablan del depósito de fianzas para introducir "plazos claros, procedimientos ágiles y consecuencias si la Administración no cumple"; mientras que también abordan la reforma del Consejo General de Estadística de Dato para evitar "la politización del mismo".

En el ámbito urbanístico, Vox quiere permitir a los ayuntamientos adaptar el uso del suelo sin procedimientos "innecesarios" o "rígidos", pero con el matiz de que no se pretende eliminar los controles ni las garantías.

Vox introduce también en sus enmiendas la declaración responsable para actuaciones menores, manteniendo la autorización en los casos más relevantes, y demanda una digitalización con garantías "porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades digitales y la Administración no puede convertirse en una barrera, tiene que ser una herramienta accesible para todos".

También pretende reforzar el acceso al empleo público "con criterios objetivos" y procesos de la selección con pluralidad técnica y demanda "control y eficacia" de las políticas públicas, por lo que Vox quiere una evaluación periódica de las deducciones y control parlamentario.

En materia sanitaria, aboga por recuperar el desarrollo ordinario de la carrera profesional del personal sanitario del Sescam, recordando que la paralización la hizo en 2015 María Dolores de Cospedal y la mantiene Emiliano García-Page. Además pide Vox reforzar la protección de los profesionales sanitarios frente a las agresiones o amenazas.

Del mismo modo, plantea que el agua es un recurso estratégico para ver necesaria la supresión del canon de la Directiva a Marco del Agua. Además, en materia de IRPF, solicita menos impuestos y más capacidad económica para las familias y que se establezca "un principio de prioridad nacional".

LA OPORTUNIDAD DE RECUPERAR LA CARRERA PROFESIONAL

El diputado del PP Santiago Serrano ha comenzado defendiendo las enmiendas de su partido por lo que ha considerado "lo más importante" como es la "oportunidad" que tiene el Grupo Parlamentario Socialista de reconocer la carrera profesional sanitaria. "Ahora resulta que ustedes están dispuestos a recuperarla pero ya con un posicionamiento radicalmente distinto y lo que antes era una negativa hasta que no hubiese un sistema de financiación, hoy es una necesidad".

En relación también con el personal del Sescam, el PP ha introducido una serie de enmiendas relativas a las agresiones a los profesionales sanitarios con un nuevo marco sancionador, para que "no exista la tentación" del Gobierno regional de utilizar la legislación y su desarrollo para "ir minando" su condiciones laborales o la obligatoriedad de que los procesos selectivos que afectan al Sescam sean por medios electrónicos.

Se ha detenido también en "lo más importante a debatir hoy" como es el blindaje de los conciertos con el tercer sector para que, por ejemplo, se establezcan mecanismos de anticipo de pagos a cuenta o sistemas de financiación periódica para mantener la estabilidad de las plantillas y para que se garantice la prestación a todos los usuarios.

Yendo ya al plano fiscal, el PP vuelve a pedir la derogación del canon del agua que ha considerado como "injusto" y ha dicho que "viene a aumentar la presión fiscal de los hogares y de las empresas de Castilla-La Mancha", haciendo referencia también a las medidas que introduce el PP en sus enmiendas en materia de vivienda para que haya un "alivio" en materia fiscal para agilizar tanto la construcción de viviendas como el alquiler.

En cuanto a las Cortes de Castilla-La Mancha, el PP ha presentado enmiendas para que tengan "una información debida y unas comparecencias debidas" por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha acerca de todas aquellas medidas que se pueden implantar y que tienen un impacto directo en la sociedad castellanomancheha.

Los 'populares' plntean medidas también para mejorar el sector artesano y ha dicho que apoyará las enmiendas del PSOE introducido en materia de conservación de la naturaleza y de la ley de caza.

LAS 9 ENMIENDAS DE PSOE, APROBADAS

La portavoz de Hacienda y Presupuestos del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Silvia Fernández, ha señalado que sus enmiendas introducen una nueva reforma del Régimen de Excedencia Voluntaria por Prestación de Servicios en el Sector Público, "precisando que solo cabe declarar esta situación administrativa por el desempeño de supuestos con carácter de personal funcionario de carrera o de personal laboral fijo".

"Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia, para dejar de abonar los complementos retributivos que mejoran prestaciones de la seguridad social de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, cuando finaliza la relación de servicios con la Administración, es necesario que se prevea expresamente en la normativa que lo regula, ni más ni menos", ha apuntado.

Respecto a la enmienda de reordenación del sector público en materia de agua, ha justificado que se plantea la necesidad de suprimir la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y proceder a su integración funcional en la Consejería de Desarrollo Sostenible, lo que implicaría, por un lado, una "reducción significativa" de la burocracia y canales más directos de coordinación y supervisión.

También proponen desde el Grupo Parlamentario Socialista suprimir la limitación de mandatos para las personas que presiden las cámaras provinciales porque en la actualidad no pueden ser elegidos consecutivamente más que una sola vez.

Sobre la carrera profesional sanitaria, la diputada socialista ha hecho balance de lo hecho en materia sanitaria por el Gobierno regional para indicar que a los profesionales sanitarios se les ha devuelto la paga extra o el complemento del 3%, recordando además los planes de atención primaria o retención del talento.

Así, tras poner de manifiesto también la actualización de la bolsa de trabajo, los concursos abiertos, las nuevas categorías o que la inversión diaria en sanidad sea 11 millones de euros, además de la inversión en infraestructuras y tecnología, Fernández ha afirmado que "con la carrera sanitaria pondremos fin a los recortes sanitarios del PP".

En una rueda de prensa anterior, la portavoz de Hacienda y Presupuestos de los socialistas ha criticado la justificación del PP regional para votar en contra de la ley de acompañamiento a los presupuestos, y ha lamentado que con ello "intenta bloquear los avances" que el Gobierno de Emiliano García-Page está consiguiendo.

Con todo, el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha ha quedado listo para su debate y votación definitivos en pleno. PP y Vox mantienen vivas sus enmiendas para la votación plenaria, en la que ha quedado designada como ponente la diputada socialista Silvia Fernández.