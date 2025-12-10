PSOE denuncia que el Ayuntamiento ha perdido una subvención de la Diputación

Según ha explicado la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, en un comunicado, "volvemos a perder, una vez más, dinero para mejorar la vida de las toledanas y los toledanos por culpa de la falta de gestión de un alcalde agotado, más preocupado por seguir haciendo anuncios vacíos que por atender los problemas cotidianos de los vecinos y las vecinas de la capital".

El equipo de Gobierno local, señalan desde el PSOE, ha tenido que renunciar a una subvención de 179.889,92 euros que la Diputación de Toledo concedía para el mantenimiento de los centros educativos de Infantil y Primaria de la ciudad. La ayuda, explican, ha quedado anulada al no haberse ejecutado las actuaciones previstas por parte del Ayuntamiento y no poder justificarse.

La portavoz socialista ha recordado que "perdieron una subvención del Gobierno regional para la climatización de los colegios y ahora pierden una subvención del Gobierno provincial para el mantenimiento y limpieza de centros educativos".

De la Cruz ha terminado diciendo que "tenemos a un alcalde que no solo es mal gestor, sino que ya tiene el récord de ser el alcalde que más subvenciones ha perdido en Toledo". "Pierde dinero del Gobierno de España, dinero del Gobierno regional y ahora dinero de la Diputación de Toledo mientras sube los impuestos, se gasta todo el remanente que había en el Ayuntamiento y pide préstamos para seguir derrochando el dinero en proyectos como el vial del Polígono que convertirá en una ratonera la zona industrial y aumentará los atascos en la ciudad", ha concluido.