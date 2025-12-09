Consejería de Sanidad crea un Comité de Seguimiento de la Huelga de médicos para cumplir con el servicio

Este órgano, que está integrado por el Consejo de Dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tiene como objetivo principal supervisar en tiempo real la situación en todos los centros sanitarios de la región, verificar que se respetan los servicios mínimos y se garantiza la necesaria continuidad asistencial, y asegurar, al mismo tiempo, el derecho fundamental de huelga de los profesionales.

El Comité analizará de manera continua la actividad asistencial durante los días de convocatoria, especialmente teniendo en cuenta la singularidad de esta huelga, que afecta al colectivo médico y se extiende durante cuatro días consecutivos, enlazados con un fin de semana previo y otro posterior.

Esta prolongada ausencia de actividad ordinaria (que puede suponer hasta nueve días teóricos sin actividad habitual en algunos centros) exige una vigilancia especial para evitar situaciones que puedan comprometer la evolución clínica de los pacientes o provocar tensiones asistenciales evitables.

Tal como recoge la resolución de servicios mínimos, la finalidad es garantizar la atención sanitaria inaplazable, evitar la saturación de centros o servicios derivada de la falta de rotación asistencial y asegurar que la ciudadanía reciba los cuidados esenciales, aun en un contexto de menor actividad.

Una cosa es que aumenten los tiempos de espera, algo inherente al ejercicio legítimo del derecho de huelga, y otra diferente es que no pueda prestarse atención cuando los recursos asistenciales indispensables no están disponibles.

El SESCAM quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: todos los servicios esenciales están garantizados y los centros sanitarios funcionarán con normalidad en las áreas críticas. Asimismo, se recuerda que todas las consultas, pruebas o procedimientos que no puedan realizarse a causa de la huelga serán reprogramados a la mayor brevedad posible, informando directamente a los pacientes afectados.

El Comité permanecerá activo durante toda la duración de la huelga y la Consejería de Sanidad trasladará información actualizada a la ciudadanía y a los profesionales para garantizar la máxima transparencia, seguridad y normalidad en la prestación de los servicios esenciales.