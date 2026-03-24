Propondrán que Toledo sea 'Municipio por la Paz y contra todas la guerras'

Amparado en el espíritu de que “la paz no es solo la ausencia de guerra” sino también la presencia de “justicia social” que se ha de construir desde el barrio y las instituciones más cercanas, el concejal de IU en el Ayuntamiento de Toledo va a presentar este viernes una moción en la que reclama “el compromiso de este Ayuntamiento con la paz, la convivencia entre los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos, bajo el lema universal ’No a la guerra’.

En la moción, Txema Fernández también incluye en los acuerdos de resolución declarar a Toledo como ‘Municipio por la Paz y contra todas las guerras’, para lo que insta a la promoción de “políticas, actividades y acciones de sensibilización que fomenten la cultura de paz, la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos”.

En este sentido, el portavoz de IU en el Consistorio toledano pedirá el compromiso de la Corporación para desarrollar campañas de sensibilización en centros educativos, barrios y espacios comunitarios.

Entre los acuerdos de dicha moción también se incluye expresar el rechazo del Ayuntamiento a la guerra como instrumento de resolución de conflictos internacionales y el rechazo al papel de la OTAN instando al Gobierno de España a trabajar por “la salida de nuestro país de la OTAN y a sustituir esta lógica por un modelo de seguridad cooperativa, desmilitarizada y basada en la seguridad humana”.

Igualmente la moción propone entre sus acuerdos expresar la condena de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y la política de guerra y militarización el Gobierno de Trump; instar al Gobierno de España a incrementar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios para el alto el fuego inmediato, la desescalada y la apertura de procesos de negociación en Oriente Medio, Palestina, Venezuela, Ucrania y otros conflictos abiertos; y solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea la revisión profunda de sus políticas exteriores y de defensa, priorizando el desarme, la cooperación internacional, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

La moción también reafirma el compromiso firme de Izquierda Unida con la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, “apostando por un mundo en el que la dignidad de las personas esté por encima de cualquier interés político, económico o militar” y apela al cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los tratados internacionales suscritos, así como el fortalecimiento del multilateralismo.

En la exposición de motivos expresa la preocupación por la reciente escalada militar en Oriente Medio y los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, y advierte de los efectos económicos globales sobre el suministro de petróleo y sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora porque esta escalada belicista solo responde a intereses geoestratégicos y de control de recursos energéticos.

No olvida el conejal de IU subrayar su denuncia por la política de Israel en Palestina, la ocupación y las violaciones reiteradas del derecho internacional, y por supuesto califica de “ejemplo extremo de militarismo irresponsable” la política exterior de Estados Unidos tanto históricamente como durante la presidencia de Donald Trump, que “pretende imponer la hegemonía geopolítica a través de la fuerza, normalizando la guerra preventiva y la violación de la soberanía de otros Estados”.

Txema Fernández alerta de que esta deriva belicista extiende la lógica de la guerra como herramienta de la política exterior y daña gravemente el sistema internacional basado en normas compartidas y en la convivencia entre pueblos. Así, se remonta a las históricas movilizaciones contra las guerras de Vietnam e Irak como ejemplo del clamor social por la paz, el rechazo a las agresiones militares y la exigencia de soluciones diplomáticas.