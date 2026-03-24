El Plan de Empleo de Castilla-La Mancha prevé 63,8 millones de euros para dar trabajo a 6.400 personas

Se trata de una dotación similar al que está actualmente en vigor y, de esta cuantía de 63,8 millones de euros, el 60,8% lo pone la Junta de Comunidades --38,7 millones de euros--, y el 39,2% las cinco diputaciones provinciales, que ascienden a 25 millones de euros.

Así lo ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto al presidente regional, Emiliano García-Page, en el acto de firma de esta alianza junto con los responsables de las diputaciones de las cinco provincias.

Tiene cuatro líneas y se convocará a la vuelta de Semana Santa y, junto a estos 63,8 millones de euros, la cuantía asciende hasta los 70,7 millones de euros, porque se suman 3,46 millones de euros para Formación Profesional.

Un millón de euros de destina al cheque de empleo, que permite a las personas beneficiarias del Programa de Apoyo Activo al Empleo transitar del empleo de las entidades locales al ámbito privado.

6.800 CONTRATOS DEL PLAN EN VIGOR

En esta línea, Franco ha detallado que el plan de empleo que ahora mismo está en ejecución y que finaliza en septiembre ya ha recogido más de 6.800 contratos, comunicados a la Administración regional.

En este punto, ha precisado que 4.352 de esas 6.800 personas beneficiarias del programa que está en vigor son mujeres, lo que representa el 63%, cumpliendo el compromiso de contratación del 55 por ciento de este colectivo. De ellas, 451 son mujeres víctimas de violencia de género.

De este número total, 2.451 personas son personas que viven en zonas despobladas, 1.023 son personas en situación de exclusión social y 671 son jóvenes, "con cargas familiares, que no tienen estudios y que también necesitan ese pequeño empujón" para entrar en la rueda del mercado laboral, ha remarcado Franco.

PAGE: DE UNA GOTA DE AGUA A UN PLAN MÁS QUIRÚRGICO

Por su lado, García-Page, que ha recordado que el "primer plan era una gota de agua en medio de un océano de miseria", ha destacado que "hoy el plan ha ido evolucionando por contacto con todos", con los alcaldes, con las diputaciones y con todos los actores implicados.

"Ha ido evolucionando a un plan infinitamente más quirúrgico. A veces con la incomprensión de otros", ha afirmado el mandatario regional, que se ha dirigido a los presidentes de las diputaciones, para remarcar que aunque la tramitación de este plan comenzó con fricciones, "el roce hace el cariño".

"Empezamos con fricciones, pero yo creo que a estas alturas, os lo digo de corazón a todos, seáis del partido o seamos del partido que seamos, pero os habréis convencido de que el Gobierno va en serio, que nosotros no dudamos ni un minuto ni un segundo", ha asegurado.

En este punto, ha agradecido a los presidentes de las diputaciones su contribución al plan, un acto que ha encuadrado en la "normalidad", mostrándose convencido de estar "haciendo lo correcto". "Yo creo que esto no le tiene que molestar a nadie, ni a nadie de mi partido ni a nadie del PP", ha remarcado.

LAS CINCO DIPUTACIONES

El primero en intervenir ha sido el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, que ha puesto en valor que este plan ayude a ayuntamientos con poca capacidad, "para poder levantar la persiana" de sus municipios "muchos días del año". "Está tan justificado como hace diez años que sigamos manteniendo estos planes", ha remarcado Cabañero, precisando que 89 entidades locales entre municipios y mancomunidades van a poder acceder al plan, con unos 160 proyectos.

Por su lado, desde la Diputación de Ciudad Real, su presidente, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la reducción del desempleo en esta provincia, que ha pasado de tener 65.000 desempleados hasta aproximadamente 31.000 desempleados. "Programas como este ayudan a que personas puedan encontrar una oportunidad, puedan encontrar formación que les pueda dar una oportunidad posterior y en muchas ocasiones salvar situaciones de verdadera angustia en muchas de las familias", ha añadido.

De su parte, la vicepresidenta tercera de la Diputación de Cuenca, Emma Cano, ha puesto en valor que "es un programa que funciona de verdad", apostillando que para "los ayuntamientos pequeños es fundamental que en verano haya un trabajador", ya que "se duplica la población y no tienen medios para poder contratar a nadie". "Que tengan a alguien para recoger la basura del pueblo, para ayudar en lo que sea para los pequeños municipios, que es la gran mayoría de la provincia de Cuenca, es un verdadero placer".

En la misma línea, el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha señalado que "el plan de empleo tiene nombre propio, el Plan Page", que sirve para "reinsentar a personas que, de otra manera, no encontrarían un empleo" y a la par, "ayuda a los ayuntamientos a mantener los servicios, sobre todo en los pueblos más pequeños".

Finalmente, la presidenta de la Diputación de Toledo, Conchi Cedillo, ha remarcado que su relación con la Junta es de mano tendida en este plan de empleo, colaborando con nueve millones de euros en dos anualidades, "con determinación y con lealtad institucional" en una apuesta por el empleo de las personas y también por el futuro de la provincia y de la región. No obstante, ha querido recordar que la institución que preside ya ha anunciado un plan de empleo propio con el único objetivo "de sumar y de aunar esfuerzos" para poder llegar "a mucha más gente".