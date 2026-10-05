Page se reafirma en que es una solución adelantar las elecciones ante el bloqueo político

Así se ha referido a preguntas de los medios antes de asistir a la inauguración del curso académico de la Universidad de Alcalá de Henares. Según García Page, "se lleva hablando de elecciones generales prácticamente desde el comienzo de la legislatura". Asegura confiar "mucho en el voto de la gente". El presidente del ejecutivo autonómico ya había reclamado ir a elecciones en otras comparecencias anteriores y especialmente se ha mostrado interesado en que no coincidan con las de mayo de 2027, las municipales y autonómicas.

De momento todavía no despeja la incógnita de si será candidato a las elecciones en Castilla-La Mancha, ya que continúa "dilucidando la situación con mi entorno más directo y mi familia" y todavía no sabe "si estará en condiciones de decirlo en poco tiempo".

A preguntas de los medios sobre cómo piensa participar en los actos de campaña que se programen, García Page no se plantea nada de la campaña, "cuando llegue el momento, si me lo plantean y tienen en cuenta que yo siempre tendré mis ideas, mis argumentos y mis postulados, si eso encaja..." ha dejado abierta, con esas condiciones, su implicación.

Y sobre si confía un buen resultado para Pedro Sánchez, asegura "no tener la más remota idea" aunque ha resaltado que "según el CIS, lo tiene garantizado".