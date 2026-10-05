Orgaz se prepara para la Noche del Patrimonio Orgaceño

La iniciativa permitirá disfrutar de manera completamente gratuita de tres enclaves emblemáticos del municipio: el Castillo de los Condes de Orgaz, la Iglesia de Santo Tomás Apóstol y el Patio del Hospital de San Lorenzo, que abrirán sus puertas en horario nocturno para ofrecer al público una oportunidad especial de acercarse al patrimonio orgaceño.

La jornada contará, además, con dos exposiciones en el interior del castillo, 'La tradición calera', ubicada en la torre ábside y 'Patrimonio orgaceño en miniatura', que podrá visitarse en el salón del trono. Ambas propuestas contribuirán a enriquecer la experiencia de quienes se acerquen a conocer este emblemático edificio.

La programación incluirá también la ruta nocturna 'Tras las huellas del Greco en Orgaz', un recorrido que parte del Castillo y culmina en la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, permitirá aproximarse a las diferentes vinculaciones del Greco con la Villa de Orgaz, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La actividad contará con dos pases, a las 21.00 y a las 22.15 horas, será gratuita y requerirá inscripción previa a través de la Oficina de Turismo de Orgaz.