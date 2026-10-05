Mercadona presenta su propia IA: ATENEA en la que trabajan 500 ingenieros

ATENEA es una solución propia de Mercadona IT, el departamento responsable de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de Mercadona, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo. Con esta solución, la compañía busca optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.

“Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa”, explica Sergio Pajares, CTO de Mercadona.

Los “early adopters”, el equipo específico de la compañía responsable de implantar la IA en cada vertical de desarrollo

En el desarrollo y la implantación de ATENEA participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o seguridad entre otros. Además, la compañía ha formado un equipo de ingenieros «early adopters», encargado de impulsar su implantación en los diferentes verticales de desarrollo para el negocio, así como de formar y acompañar a los equipos en la adopción de esta nueva forma de trabajar.

Según Sergio Pajares, CTO de Mercadona, “con el desarrollo y puesta en marcha de ATENEA la compañía persigue crear una nueva forma de desarrollar software, más rápida, más consistente y más alineada con las necesidades del negocio. En este sentido, el reto principal ha sido que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que ATENEA funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica”.

La siguiente fase pasa por extender el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo, hacer la plataforma más eficiente y evolucionarla para que pueda trabajar con modelos de IA de diferentes fabricantes.

Una IA que entiende cómo trabaja Mercadona

El factor diferencial no está únicamente en disponer de modelos de IA cada vez más capaces, sino en conseguir que estos entiendan cómo trabaja la compañía y actúen dentro de sus criterios técnicos. “La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa”, señala Pajares.

Antes de abordar una tarea, ATENEA proporciona a los agentes información sobre cómo desarrolla software Mercadona: sus procesos, herramientas, normas, diseños y criterios de calidad. De esta forma, la IA puede generar soluciones que encajan con la forma real de trabajar de la compañía. “La IA no sustituye la responsabilidad técnica; la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución”, añade Pajares.

La IA en Mercadona

La compañía lleva años desarrollando una estructura tecnológica que aproveche la IA cuando verdaderamente aporte valor para impactar directamente en la eficiencia de su negocio. De ahí la importancia y, especialmente en una empresa de su volumen, con cientos de aplicaciones y procesos, de identificar correctamente donde la inteligencia artificial aporta un impacto real.

Además de ATENEA, Mercadona cuenta con otras soluciones que incorporan IA en diferentes procesos. Algunos de ellos incluyen la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de facturas de proveedores o un proyecto propio para gestionar con IA todos los datos maestros de producto.