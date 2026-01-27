Más minipuntos de recogida de pequeños residuos en Toledo

Así lo ha avanzado este martes la concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, quien ha señalado que la previsión es que, no más allá de un par de meses, el número de estos nuevos puntos de recogida se amplie a diez.

Estos nuevos puntos limpios de proximidad, que instalará la empresa Valoriza, imitarán el aspecto del Mobiliario Urbano para la Presentación de Información (MUPI), y se ubicarán en todos los barrios de la ciudad.

En la cara delantera de los mismos habrá unas "bocas" donde se podrán depositar los residuos y en la trasera los ciudadanos encontrarán información relativa principalmente a la recogida de muebles, con horarios y teléfonos para poder depositarlos, además del horario del depósito de bolsas en los contenedores, que como ha recordado es de 20.00 a 23.00 horas. Además, incluirá un código QR con información.

Molina ha detallado que los minipuntos de recogida de residuos que se ubiquen en el Casco incluirán, junto a todo lo anterior, los horarios de la apertura de los dos ecopuntos que existen en las calles Martín Gamero y Alfonso XII.

A nivel estético los que se instalarán en el caso serán de acero de color marrón para que "no destaque mucho" ni genere "ruido visual" mientras que en el resto de la ciudad serán de color gris. Su fijación necesitará "de una pequeña obrita" para aplanar la superficie donde irán asentados.

Estos primeros cinco nuevos puntos de recogida de residuos se ubicarán en la calle Colombia, en la plaza de Santa Bárbara, en la plaza de Azucaica, en la avenida de Irlanda y en la plaza de los Vecinos.

Los siguientes cinco irán en la avenida del Carrasco de Valparaíso, en La Rotonda del barrio de Legua --donde está el Club Monteverde y la parada autobús--, otro a la altura del número 40 de la calle Río del Alberche; uno más en la plaza de San Cristóbal y otro en la calle Cuenca.