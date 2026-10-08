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Farcama Suena: Siloé, Ultraligera y Vermú comparten cartel en Toledo

La feria de la artesanía de Castilla-La Mancha, Farcama, vuelve a demostrar que tradición y vanguardia musical no solo se entienden a la perfección, sino que forman un tándem imparable. Tras el rotundo éxito de las ediciones pasadas, Farcama Suena regresa por todo lo alto en su tercera edición para convertir la Plaza de Toros de Toledo en el epicentro absoluto de la música en directo.

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Farcama Suena: Siloé, Ultraligera y Vermú comparten cartel en Toledo
Farcama Suena: Siloé, Ultraligera y Vermú comparten cartel en Toledo | FARCAMA

El próximo 10 de octubre, a partir de las 19:00 horas, el recinto se prepara para acoger una descarga de energía inagotable de la mano de tres de las bandas con más personalidad y pegada del panorama nacional actual: Siloé, Ultraligera y Vermú.

Impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de acercar el rico legado artesano de la región a todos los públicos, especialmente a las nuevas generaciones, el festival se ha ganado por méritos propios un hueco de honor en el circuito de conciertos y festivales del país. Esta tercera entrega llega con un enfoque renovado, eléctrico y dispuesto a agitar al público bajo un cartel que rezuma actitud, guitarras afiladas y estribillos viscerales.

Un cartel sin complejos y con mucha garra

Esta edición de Farcama Suena está encabezada por el grupo Siloé, una de las propuestas más magnéticas y contundentes del indie-rock patrio. Con una puesta en escena arrolladora que roza lo místico y una capacidad innata para conectar con el público a través de la catarsis colectiva, llegan a Toledo dispuestos a demostrar por qué se han convertido en cabezas de cartel imprescindibles de los grandes festivales españoles. Su directo es pura dinamita emocional y sensorial.

Junto a ellos pisará fuerte el coso toledano Ultraligera, una de las bandas revelación más punzantes y con mayor proyección del rock alternativo actual. Con un sonido crudo, elegante y descarado, su propuesta trae ese halo canalla y visceral que pide a gritos desgarrarse la voz en cada canción. Juventud, urgencia guitarrera y letras potentes y sin filtros.

La apertura perfecta de este encuentro correrá a cargo de Vermú, el proyecto que mejor sabe maridar la raíz castellano-manchega con el pop independiente contemporáneo y las atmósferas de verbena moderna. Desde la cercanía de su tierra, los albaceteños aportan un toque de frescura costumbrista, color y melodías magnéticas que redondean una alineación concebida para no dejar a nadie indiferente.

La música como motor de la artesanía

Farcama Suena cumple tres ediciones convirtiéndose en la punta de lanza de una estrategia de rejuvenecimiento cultural y un impulso generacional para Farcama. El objetivo está claro: poner de relieve que la artesanía es un sector vivo, moderno y dinámico que dialoga de tú a tú con la cultura urbana y juvenil.

Esta edición, al igual que las anteriores, está organizada por SEÑOR MEDUSA, agencia de eventos toledana, que ha impulsado desde el año 2024 la exitosa unión entre artesanía y música; esta agencia es referente en la organización de conciertos, como el desarrollado en la pasada edición con Amaral como cabeza de cartel, y otros conciertos punteros en la región con artistas como Leiva o el grupo Lori Meyers.

Toledo se prepara para vibrar, bailar y rugir con todas las entradas agotadas. La cuenta atrás para Farcama Suena 2026 ha comenzado: tradición, talento y puro rock and roll.

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