Farcama Suena: Siloé, Ultraligera y Vermú comparten cartel en Toledo

El próximo 10 de octubre, a partir de las 19:00 horas, el recinto se prepara para acoger una descarga de energía inagotable de la mano de tres de las bandas con más personalidad y pegada del panorama nacional actual: Siloé, Ultraligera y Vermú.

Impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el fin de acercar el rico legado artesano de la región a todos los públicos, especialmente a las nuevas generaciones, el festival se ha ganado por méritos propios un hueco de honor en el circuito de conciertos y festivales del país. Esta tercera entrega llega con un enfoque renovado, eléctrico y dispuesto a agitar al público bajo un cartel que rezuma actitud, guitarras afiladas y estribillos viscerales.

Un cartel sin complejos y con mucha garra

Esta edición de Farcama Suena está encabezada por el grupo Siloé, una de las propuestas más magnéticas y contundentes del indie-rock patrio. Con una puesta en escena arrolladora que roza lo místico y una capacidad innata para conectar con el público a través de la catarsis colectiva, llegan a Toledo dispuestos a demostrar por qué se han convertido en cabezas de cartel imprescindibles de los grandes festivales españoles. Su directo es pura dinamita emocional y sensorial.

Junto a ellos pisará fuerte el coso toledano Ultraligera, una de las bandas revelación más punzantes y con mayor proyección del rock alternativo actual. Con un sonido crudo, elegante y descarado, su propuesta trae ese halo canalla y visceral que pide a gritos desgarrarse la voz en cada canción. Juventud, urgencia guitarrera y letras potentes y sin filtros.

La apertura perfecta de este encuentro correrá a cargo de Vermú, el proyecto que mejor sabe maridar la raíz castellano-manchega con el pop independiente contemporáneo y las atmósferas de verbena moderna. Desde la cercanía de su tierra, los albaceteños aportan un toque de frescura costumbrista, color y melodías magnéticas que redondean una alineación concebida para no dejar a nadie indiferente.

La música como motor de la artesanía

Farcama Suena cumple tres ediciones convirtiéndose en la punta de lanza de una estrategia de rejuvenecimiento cultural y un impulso generacional para Farcama. El objetivo está claro: poner de relieve que la artesanía es un sector vivo, moderno y dinámico que dialoga de tú a tú con la cultura urbana y juvenil.

Esta edición, al igual que las anteriores, está organizada por SEÑOR MEDUSA, agencia de eventos toledana, que ha impulsado desde el año 2024 la exitosa unión entre artesanía y música; esta agencia es referente en la organización de conciertos, como el desarrollado en la pasada edición con Amaral como cabeza de cartel, y otros conciertos punteros en la región con artistas como Leiva o el grupo Lori Meyers.

Toledo se prepara para vibrar, bailar y rugir con todas las entradas agotadas. La cuenta atrás para Farcama Suena 2026 ha comenzado: tradición, talento y puro rock and roll.