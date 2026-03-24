Diputación de Toledo invierte 245.000 euros en Seseña

Durante la visita, Guerrero ha subrayado el compromiso de la institución provincial con el conjunto de los municipios de la provincia y con la puesta en marcha de actuaciones que contribuyen a mejorar la vida de sus vecinos. “Desde la Diputación de Toledo trabajamos para apoyar a los ayuntamientos y que puedan abordar proyectos importantes como este, que mejoran la seguridad, las comunicaciones y la calidad de vida de los ciudadanos”, ha señalado.

El vicepresidente ha felicitado al Ayuntamiento por esta iniciativa, recordando que esta actuación ha sido posible gracias al convenio de cooperación suscrito con la Diputación de Toledo, a través del cual la institución provincial ha colaborado en la financiación de la obra, con una aportación de 245.000 euros destinada a la mejora de infraestructuras municipales.

Guerrero ha destacado que este tipo de inversiones reflejan “la razón de ser de la Diputación, que no es otra que apoyar a los ayuntamientos para que puedan desarrollar proyectos necesarios y seguir mejorando sus infraestructuras y servicios públicos”, algo que, como ha recordado, es especialmente relevante en comarcas como la de La Sagra, que no ha parado de crecer en los últimos años.

Por su parte, el alcalde de Seseña, Jaime de Hita, ha agradecido el respaldo de la Diputación, cuya colaboración ha sido clave para llevar a cabo esta intervención, y ha asegurado que “hoy vemos hecha realidad una actuación que los vecinos llevaban muchos años esperando. Detrás de esta obra hay mucho trabajo, muchas gestiones y la voluntad de desbloquear situaciones que durante demasiado tiempo se habían quedado sin resolver”.

Y ha resaltado la importancia de esta actuación, “porque los caminos arreglados son la principal vía que une el Quiñón con Seseña y Seseña Nuevo”.

Las obras han permitido la renovación integral de ambos caminos, que presentaban un importante deterioro tras años de uso, mejorando notablemente la seguridad vial, la comodidad en la circulación y la conexión entre distintas zonas del municipio.

Con actuaciones como esta, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con el desarrollo de los municipios de la provincia, impulsando inversiones que contribuyen a modernizar las infraestructuras locales y a mejorar el bienestar de sus vecinos.