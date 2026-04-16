La Diputación debate la adquisición de la Escuela de Enfermería de Toledo

La iniciativa, que se hace escuchando las necesidades reales de los ciudadanos de la provincia, nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de plazas de alojamiento por parte de estudiantes de los municipios de la provincia.

En concreto, en la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, dependiente de la institución provincial, el 90% de los usuarios actuales proceden de la provincia de Toledo, y más del 70% pertenecen a Talavera de la Reina y su comarca, siendo más del 50% de los residentes que provienen de la propia ciudad de Talavera.

El futuro proyecto permitirá ampliar el número de plazas que podrá ofertar la Diputación de Toledo, que en los últimos años ha registrado un notable incremento de solicitudes, evidenciando la necesidad de aumentar la oferta pública de este tipo de recursos.

Apuesta por la educación

Este proyecto se enmarca en la apuesta del Gobierno provincial por la educación, la formación y la igualdad de oportunidades para los jóvenes de toda la provincia, independientemente de su procedencia, ya sea del medio rural o urbano. Una apuesta por tanto por el futuro de la provincia.

Actualmente, la institución provincial asume más de la mitad del coste real del servicio de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, que gestiona directamente la Diputación, lo que permite ofrecer precios muy por debajo del mercado.

En este sentido, el coste mensual por cada plaza se sitúa en 393 euros en habitación doble y 442 euros en habitación individual, lo que convierte a esta residencia en la opción más asequible de la ciudad de Toledo y en una de las más demandadas por los estudiantes de la provincia.

La Diputación cuenta con los informes técnicos necesarios sobre el estado del edificio que quiere adquirir, lo que permitirá, una vez superadas las fases administrativas correspondientes, abordar su rehabilitación y adaptación como residencia universitaria.

Se trata de una iniciativa pensada “por y para la provincia”, orientada a dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos de los pueblos y facilitar el acceso a estudios universitarios en condiciones accesibles. Asimismo, la actuación permitirá recuperar un edificio en desuso desde hace años, contribuyendo a la revitalización de una zona de la ciudad de Toledo que requiere de nuevas oportunidades tras el traslado del Hospital.