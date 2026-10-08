Denuncian 'regalos' del CD Toledo al equipo de gobierno

Así lo refleja el nuevo contrato con el CD Toledo por el que esta empresa deportiva va a recibir 36.000 euros en concepto de patrocinio al amparo de "el más opaco de los contratos", el negociado sin publicidad por razones de exclusividad con tercero predeterminado, ha informado IU en nota de prensa.

"Esta es la forma de entregar una partida económica directa", señala Fernández que denuncia además la opacidad por encubrirlo en el título de un expediente calificado como 'trabajos de difusión publicitaria de la ciudad a partir de eventos deportivos con repercusión mediática'.

Para el portavoz municipal de IU este proceder "de favores", que está empezando a cuajar también con el Club Baloncesto Toledo a quien se va a financiar una tarima nueva en el pabellón Javier Lozano, pone en evidencia que el deporte base está quedando relegado mientras se ponen parches al deterioro de instalaciones como el pabellón de la Legua aquejado de goteras desde hace tiempo.

Fernández critica que se siga financiando a un club al que el Ayuntamiento ya ha costeado el césped del anexo al Salto del Caballo, el Paulino Lorenzo, que también es de uso exclusivo del CD Toledo, o le siga permitiendo incumplir el convenio por el que paga 6 euros al año en concepto de canon mientras cualquier otro club o particular abona cuotas que multiplican notablemente este canon.

"No compartimos lo asimétrico del trato que se lleva dando a esta empresa deportiva desde hace años a la que se sigue financiando como si estuviera en las categorías profesionales del fútbol, que es lo que permite el contrato de 1996, mientras el resto de clubes reciben patrocinios que no llegan a los 5.000 euros y otros nada de un Ayuntamiento que prefiere no apuntalar el deporte base", sostiene Fernández.

El portavoz municipal de IU insiste en la necesidad de que se dé a conocer el ingreso en las arcas municipales tanto del Club Deportivo Toledo como del Club Baloncesto Toledo, información que el concejal ha solicitado tanto por registro como en sesión plenaria sin haber recibido aún ninguna respuesta.

"Lo hemos pedido en varias ocasiones y seguimos preguntando, pero mucho nos tememos que no ingresen las cuotas que les corresponde por el uso de instalaciones municipales para la práctica deportiva, como sí hace el resto clubes que las usan", presagia ante el mutismo del equipo de Gobierno.

Además, y ante la cercanía de otra cita deportiva, el Maratón de Toledo que tendrá lugar el 15 de noviembre, advierte que este trato de favor a las empresas deportivas se volverá a hacer evidente puesto que este maratón lo organiza una empresa "a la que ya se le han regalado los espacios públicos para anunciar el kilometraje del mismo sin que, en muchos de esos espacios, aparezca siquiera el logo del Ayuntamiento".

Por último, no entiende el edil de IU que la nueva inyección económica al CD Toledo, de la que el concejal de Deportes decía no saber nada el día después de que se aprobase en Junta de Gobierno local, tenga que proceder de una partida presupuestaria de la sección de Cultura que obliga a una modificación del presupuesto de la que no se ha informado aún, pese a que el acuerdo de la Junta de Gobierno es del 16 de septiembre.