TRAS UNAS LABORES DESINFECCIÓN PRIVADAS

Denuncian la presencia de cucarachas en Santa Bárbara

La Asociación de Vecinos Alcántara ha denunciado la presencia de cucarachas, asegurando que se trata de una "plaga" en la Plaza del Sagrario en el barrio Santa Bárbara. Desde el PSOE han hablado también de un "nuevo episodio de plaga", mientras que desde el Ayuntamiento de Toledo, el concejal de Medioambiente, Rubén Lozano, ha explicado en Onda Cero que se trata de una desinfección privada contratada por un particular.

Onda Cero Toledo

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Denuncian la presencia de cucarachas en Santa Bárbara
Denuncian la presencia de cucarachas en Santa Bárbara | Grupo Municipal PSOE

En las últimas horas, la Asociación de vecinos Alcántara ha hablado de plaga de cucarachas en Santa Bárbara, concretamente en la Plaza del Sagrario, episodio similar al que se produjo el pasado 8 de julio. Aseguran que se han visto estos insectos durante varios días y han pedido explicaciones al Ayuntamiento de Toledo. Lo ha dicho en Onda Cero uno de los vecinos, Miguel Ángel García. Además ha asegurado que no le atienden por teléfono y denuncia que varios comerciantes han decidido cerrar durante horas por la situación.

Por su parte, desde el PSOE, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado un nuevo episodio de proliferación de cucarachas en Toledo, esta vez en el barrio de Santa Bárbara, donde los insectos han llegado a introducirse en negocios y locales, provocando el asco y el malestar de clientes y propietarios, que no deberían tener que enfrentarse a este tipo de situaciones en su día a día.

El viceportavoz socialista, Pablo García, ha cuestionado que los vecinos y vecinas de Toledo tengan que seguir soportando episodios de este tipo sin que el gobierno municipal de Carlos Velázquez sea capaz de anticiparse al problema y poner en marcha medidas preventivas eficaces.

Y, también en declaraciones a Onda Cero, el concejal de Medioambiente, Rubén Lozano, ha explicado que se trata de "una desinfección privada en una finca particular".

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