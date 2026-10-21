LA VÍCTIMA ESTÁ INGRESADA EN LA UCI

Investigan a un menor que lanzó una piedra de gran dimensiones sobre un vehículo en Toledo

Sobre las 22:30 horas del pasado día 14 de octubre de 2026, el conductor, varón de 42 años, recibió un impacto de una piedra de grandes dimensiones que fue arrojada desde un puente, a la altura del km. 34,700, de la Autopista de Peaje AP-41, termino municipal de Yuncler (Toledo), produciéndole lesiones graves, siendo trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Estado del vehículo tras el impacto de la piedra en la AP-41.
Estado del vehículo tras el impacto de la piedra en la AP-41. | Guardia Civil de Toledo

En un primer momento una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo), instruyó las primeras diligencias que fueron traspasadas al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla–La Mancha, para continuar con las investigaciones.

De las gestiones llevadas a cabo por el citado GIAT, se ha podido identificar a una persona menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, siendo investigado el día 20 octubre de 2026 por los delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo.

Las penas por estos hechos al tratarse de un menor de edad quedan recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

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