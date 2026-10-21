Investigan a un menor que lanzó una piedra de gran dimensiones sobre un vehículo en Toledo

En un primer momento una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Valmojado (Toledo), instruyó las primeras diligencias que fueron traspasadas al Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Castilla–La Mancha, para continuar con las investigaciones.

De las gestiones llevadas a cabo por el citado GIAT, se ha podido identificar a una persona menor de edad como presunto autor del lanzamiento de la piedra, siendo investigado el día 20 octubre de 2026 por los delitos de lesiones graves, contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Toledo.

Las penas por estos hechos al tratarse de un menor de edad quedan recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.