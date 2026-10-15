Eurocaja recauda más de 151.000 euros en su carrera contra la ELA

Fundación Eurocaja Rural vuelve a hacer historia con su Carrera Solidaria contra la ELA, que en su edición de 2026 ha alcanzado sus mejores cifras de participación y recaudación hasta la fecha. Un nuevo récord que refleja el enorme respaldo social conseguido por una iniciativa que continúa creciendo año tras año y movilizando a miles de personas en torno a un mismo objetivo: apoyar a las personas afectadas por ELA y a sus familias.

La edición de este año ha logrado recaudar un total de 151.100 euros, que se destinarán íntegramente a las entidades beneficiarias de la Carrera. Asimismo, se ha alcanzado una participación récord de más de 6.700 personas, superando de nuevo los registros de años anteriores.

La Carrera continúa ampliando también su dimensión nacional. Junto a los miles de personas que participaron presencialmente, corredores y dorsales solidarios de diferentes puntos de España se sumaron de manera virtual desde sus propias localidades, convirtiendo la iniciativa en un gran movimiento capaz de unir territorios en torno a una misma causa.

Las diez entidades beneficiarias a las que llegará el 100% de la recaudación obtenida son: Asociación Regional ELA CLM-Adelante (Castilla-La Mancha), ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria), VencELA (La Rioja), ELA Andalucía y ELA Extremadura. Un paso más en la vocación nacional de esta iniciativa y en el compromiso de Fundación Eurocaja Rural por respaldar la labor que desarrollan las asociaciones de pacientes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por ELA y sus familias.

Más de 6 millones de impresiones: las redes sociales, espejo de un sentimiento

Las redes sociales han sido este año el espejo de un sentimiento compartido en toda España. La campaña de la Carrera Solidaria contra la ELA 2026 ha superado los 6 millones de impresiones, multiplicando ampliamente su repercusión y llevando el mensaje de solidaridad y sensibilización frente a la ELA mucho más allá del propio día de la Carrera.

A esta gran difusión han contribuido rostros muy conocidos de diferentes ámbitos, junto a asociaciones de pacientes de toda España, que han compartido mensajes de apoyo vistiendo la camiseta de la Carrera y contribuyendo a dar visibilidad a la realidad de las personas afectadas por la enfermedad.

Pero el verdadero motor de esta repercusión ha vuelto a ser la implicación de la sociedad. Cientos de personas, colectivos y entidades han convertido sus redes sociales en altavoces de solidaridad y han participado activamente en las distintas acciones impulsadas en torno a la Carrera.

Especialmente significativa ha sido la respuesta a la iniciativa "1 FOTO, 1 EURO", que ha conseguido reunir 1.245 fotografías compartidas en redes sociales, transformando cada imagen en una nueva muestra de apoyo a la causa.

A ello se suma el éxito de la acción "100% Solidarios", en la que más de 82 entidades sociales han compartido sus vídeos para participar en esta movilización y mostrar su respaldo a las entidades beneficiarias.

Ambas iniciativas han permitido que la Carrera trascienda el propio evento deportivo y que personas y organizaciones de distintos puntos de España hayan podido sentirse parte activa de este gran movimiento solidario.

Más de 100 voluntarios, imprescindibles para hacer posible la Carrera

Detrás del éxito de esta edición se encuentra también la extraordinaria implicación de más de 100 personas voluntarias, cuya colaboración resulta imprescindible para hacer realidad una iniciativa de estas dimensiones.

Una movilización colectiva que vuelve a hacer historia

Los resultados alcanzados en 2026 son fruto de una extraordinaria movilización colectiva. Participantes, voluntarios, patrocinadores, empresas colaboradoras, Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, asociaciones, entidades sociales y ciudadanía han vuelto a demostrar que la lucha contra la ELA es una causa capaz de sumar voluntades en toda España.

En este éxito ha sido fundamental también el compromiso de las empresas y entidades patrocinadoras de esta edición: EUROCAJA RURAL, MINSAIT, GRUPO EULEN, GRUPO UNITEL y JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA cuyo respaldo y colaboración han contribuido a hacer posible una iniciativa que continúa creciendo año tras año y ampliando su impacto social, y contando un año más con la estrecha colaboración del AYUNTAMIENTO DE TOLEDO,

Fundación Eurocaja Rural agradece especialmente la respuesta de todas las personas que han participado presencial o virtualmente, así como de quienes han realizado una aportación, compartido una fotografía, grabado un vídeo, difundido la iniciativa, colaborado como voluntarios o contribuido de cualquier otra forma a hacer posible esta edición.

Cada inscripción, cada fotografía, cada vídeo, cada donación, cada hora de voluntariado y cada gesto de apoyo han sumado para conseguir un resultado histórico.

Una edición de récord que confirma el crecimiento y la dimensión nacional alcanzada por la Carrera Solidaria contra la ELA y que, sobre todo, vuelve a demostrar que cuando toda la sociedad se une frente a una misma causa, la solidaridad es capaz de llegar mucho más lejos.