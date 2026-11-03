Continúa bajando la presión hospitalaria: de más de 100 a 26 ingresados

Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, con datos de las 8.30 horas de este martes 3 de noviembre, ya han recibido el alta 84 de los heridos.

De los 26 heridos que permanecen ingresados, 15 se encuentran en el Hospital General Universitario de Toledo, dos menos que este lunes. De ellos, 4 permanecen en la UCI y 11 en cama convencional.

Hay cuatro en el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, todos ellos en cama convencional, tras el traslado del único paciente que se encontraba en UCI al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El Hospital General Universitario de Ciudad Real continúa atendiendo a seis heridos, cuatro de ellos en cama convencional y dos en UCI.

Finalmente, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete mantiene a un paciente en UCI.

En total, 110 personas fueron inicialmente hospitalizadas en hasta seis hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a consecuencia del accidente ferroviario.

En Madrid

Once heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúan ingresados en hospitales madrileños y dos de ellos permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según el último balance del Gobierno regional.

De esta forma, los dos afectados que siguen en cuidados intensivos se encuentran en la Fundación Jiménez Díaz y en el Hospital Ramón y Cajal.

Por su lado, sube a nueve el número de hospitalizados en planta sobre los ocho que había este domingo, al sumarse un paciente en el Hospital Gómez Ulla.

En concreto, se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz, Clínico, Torrejón y Gómez Ulla.