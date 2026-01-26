Consulta aquí dónde puedes vacunarte de la gripe este jueves en Toledo

Según ha informado la Junta en un comunicado, a finales de diciembre ya se llevó a cabo una iniciativa igual que logró buenos resultados de vacunación. Desde el Gobierno Regional se pretende demostrar la importancia de la vacunación como la herramienta más eficaz de prevención ante la infección de complicaciones respiratorias graves.

Actualmente se han administrado 317.690 dosis de vacunas, con un 58,4 por ciento del objetivo previsto alcanzado.

En concreto en Toledo, la vacunación sin cita está disponible en el Centro de Salud de Buenavista, en Toledo; y en el Centro de Salud Río Tajo, en Talavera de la Reina.

En la provincia de Albacete están disponibles para esta vacunación el Centro de Especialidades de la calle San Juan, en la capital; el Centro de Salud de Almansa, el Centro de Salud de Caudete, el Centro de Salud Hellín 2 y el Centro de Salud de Villarrobledo.

En la provincia de Ciudad Real podrán vacunarse en el Centro de Salud Ciudad Real III, en la capital; el Centro de Salud de Herencia, el Centro de Salud de Manzanares, el Centro de Salud de La Solana, el Centro de Salud Barataria, de Puertollano; el Centro de Salud Tomelloso 1 y en el Hospital de Valdepeñas se administrará la vacuna en la sala de Extracciones.

En la provincia de Cuenca, está disponible el Centro de Salud Cuenca 4, mientras que en la de Guadalajara se ofrece el Centro de Salud Los Manantiales.