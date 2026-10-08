Comienza la temporada de caza, la primera con el nuevo Reglamento regional

Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, recordando que esta temporada comienza con el nuevo Reglamento de Caza recientemente aprobado, “una normativa que actualiza y moderniza la regulación cinegética de la región tras un amplio proceso de trabajo, diálogo y participación con el conjunto del sector cinegético. Nos hemos dotado de una herramienta moderna, adaptada a la realidad del medio rural y que contribuya a seguir haciendo compatible la actividad cinegética con la conservación de la naturaleza”.

Asimismo, ha destacado que “la caza continúa siendo un aliado fundamental para el desarrollo socioeconómico del medio rural de Castilla-La Mancha, generando empleo, actividad económica y oportunidades en nuestros municipios, al tiempo que contribuye a la gestión sostenible de los recursos naturales”.

Un reglamento adaptado a los nuevos retos del sector

Entre las principales novedades de la nueva normativa, el viceconsejero ha explicado que se incorporan las adaptaciones necesarias al periodo transitorio establecido por la Unión Europea para la sustitución progresiva de la munición de plomo, además de simplificarse los procedimientos relacionados con la constitución y renovación de cotos de caza.

“Nos hemos adaptado a la realidad de muchos territorios rurales donde, en ocasiones, resulta complejo acreditar la propiedad de determinadas parcelas. Por ello, hemos flexibilizado procedimientos para facilitar la gestión de los terrenos cinegéticos sin renunciar a las garantías administrativas necesarias”, ha explicado.

Además, este reglamento establece las bases para desarrollar herramientas más ágiles y eficaces de control poblacional de ungulados, orientadas a especies cuyos elevados efectivos pueden provocar daños agrícolas, problemas sanitarios o impactos en los ecosistemas.

La gestión de las sobrepoblaciones, una prioridad de la temporada

La Orden General de Vedas 2026/2027 mantiene el refuerzo de las medidas destinadas al control de determinadas especies cinegéticas. Así, se incrementan en un 30% los cupos de machos y en un 100% los de hembras de gamo y ciervo; en un 30% los machos juveniles y en un 100% las hembras de corzo; y también en un 100% las hembras de cabra montés.

Asimismo, los jabalíes continúan sin limitación de cupo en los cotos de la región, recomendándose especialmente la captura de ejemplares juveniles y hembras para favorecer la reducción de sus poblaciones.

En este sentido, José Almodóvar ha afirmado que “seguimos apostando por una gestión cinegética que ayude a controlar las sobrepoblaciones de ungulados. Los cazadores realizan una labor esencial para reducir daños en cultivos, prevenir accidentes de tráfico y mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas”.

“El control de estas especies es una necesidad que llevamos abordando desde hace varias campañas y queremos seguir avanzando en esa línea porque supone un beneficio directo para el medio natural, para el sector agrario y para el conjunto de la sociedad”, ha añadido.

La temporada general de caza menor se ha iniciado este 8 de octubre y se prolongará hasta el 8 de febrero de 2027 para especies como conejo, urraca, zorro y paloma bravía. En el caso de la liebre, el periodo autorizado finalizará el 25 de enero de 2027, manteniéndose un cupo máximo de dos ejemplares por cazador y día.

También han quedado abiertas las modalidades correspondientes a las principales aves migratorias no acuáticas, mientras que la caza de determinadas aves acuáticas comenzará el próximo 15 de octubre y permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2027. Por su parte, la temporada general de caza mayor para ciervo, gamo, muflón y jabalí se prolongará desde este 8 de octubre hasta el 21 de febrero de 2027.

Más de 108.000 licencias de caza en vigor en Castilla-La Mancha

La actividad cinegética mantiene una importante implantación en la región. Durante 2025, Castilla-La Mancha ha contado con un total de 108.614 licencias de caza vigentes, incluyendo tanto las expedidas durante el ejercicio como las procedentes de años anteriores. De ellas, cerca del 48% han sido gratuitas para residentes de Castilla-La Mancha.

En el ámbito de la pesca, el número total de licencias vigentes durante 2025 ha alcanzado las 105.657, de las que el 75% han correspondido a licencias gratuitas para residentes.

Además, en 2026 la puesta en marcha de las licencias interautonómicas de caza y pesca en Castilla-La Mancha ha supuesto que hasta la fecha se hayan expedido 1.000 licencias interautonómicas de caza y 1.506 de pesca.

Según ha explicado el viceconsejero, “esta nueva licencia aporta una mayor comodidad a quienes practican la actividad cinegética y pesquera en distintas comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es un destino de referencia para cazadores procedentes de otras regiones, de distintos países europeos e incluso de América, por lo que esta herramienta facilita los trámites y mejora la atención al usuario”.

Recomendaciones para el inicio de la temporada

El Gobierno regional ha recordado a los titulares de terrenos cinegéticos que antes del próximo 15 de octubre deberán presentar, a través del trámite correspondiente, el resultado global de la actividad desarrollada durante la media veda. Asimismo, ha incidido en que la codorniz común no podrá cazarse durante el periodo general, salvo en aquellos cuarteles de caza comercial previamente autorizados.

También se mantiene la prohibición del uso de dispositivos con convertidor de imagen o visores térmicos durante la práctica de la caza menor en mano o al salto, incluida la caza de liebre y perdiz roja, con el objetivo de garantizar una actividad cinegética ética y respetuosa con los principios deportivos.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha solicitado la colaboración de cazadores, gestores y titulares de cotos para comunicar la aparición de ejemplares de fauna cinegética enfermos o muertos a través del número de WhatsApp 682 227 567, reforzando así las labores de vigilancia sanitaria de la fauna silvestre.

Asimismo, ha informado sobre el nuevo boletín informativo sobre caza, pesca y acuicultura de Castilla-La Mancha, al que podrán suscribirse todas las personas interesadas a través del Portal de Caza y Pesca de Castilla-La Mancha para recibir información actualizada sobre normativa, gestión, conservación y actualidad del sector.

Finalmente, José Almodóvar ha trasladado sus mejores deseos al conjunto del sector para la nueva campaña. “Queremos desear a todos los cazadores una buena temporada y agradecer el trabajo que realizan en favor de la conservación de la naturaleza. Contamos con una regulación actualizada y con herramientas adecuadas para seguir avanzando hacia una caza responsable, segura y sostenible. Ahora toca disfrutar de la actividad, del campo y de esa caza social que promovemos desde Castilla-La Mancha”, ha concluido.