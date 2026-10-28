Cerca de 100 efectivos de la UME trabajan en Urda para ayudar en el accidente

Cerca de cien efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y unidades de la Guardia Civil se han desplegado en Urda (Toledo) para colaborar en el dispositivo organizado por la colisión de dos trenes de alta velocidad. Según ha informado la UME en la red social 'X', ha puesto a disposición del dispositivo capacidades de búsqueda y rescate, equipo cinológico y herramientas de excarcelación, además de equipos sanitarios y de apoyo psicológico. Además, personal sanitario de la Academia de Infantería han sido de los primeros en llegar a la zona, según ha informado el Ministerio de Defensa a Europa Press.

De su lado, el Gobierno ha informado de que la Guardia Civil ha desplegado en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, así como agentes del SEPRONA y de la Jefatura de Tráfico. También se desplazan a la zona en este momento unidades de Seguridad Ciudadana de Ciudad Real y Albacete, de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), del Servicio Aéreo, de drones, del equipo de Grandes Catástrofes del Servicio de Criminalística y de Policía Judicial.

Asimismo, fuentes de Interior informan de que al despliegue de la Guardia Civil se han unido también efectivos del grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Navacerrada (Comunidad de Madrid), de Riaza (Segovia) y de Arenas de San Pedro (Ávila).

Del mismo modo se han desplegado en el dispositivo de emergencia efectivos del Servicio Cinológico y Oficinas Móviles de Atención Ciudadana (OMAC). Además, el Ejecutivo ha trasladado que la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está siguiendo la evolución de la emergencia en contacto permanente con los equipos de Protección Civil de Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Defensa, que se ha declarado "consternado" por el suceso, ha mostrado su apoyo a los servicios de emergencia desplazados a la zona para ayudar, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. Al menos diez personas han fallecido en el accidente, aunque se teme que el número pueda aumentar hasta el medio centenar.