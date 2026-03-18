La Catedral Primada de Toledo acogerá un concierto con Lira del Cielo

Carmen Teresa Olmedo ha indicado que el Ejecutivo autonómico colabora económicamente con la Real Fundación de Toledo en el desarrollo de las actividades que vienen realizando a lo largo del año y que “ponen en valor las tradiciones y el patrimonio cultural e inmaterial de una ciudad como Toledo”.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que el Gobierno de Emiliano García-Page viene realizando con la Catedral de Toledo, especialmente en el 800 aniversario de la misma, como con la exposición que abrirá sus puertas en el mes de mayo.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha reconocido el trabajo de Nereydas y su director Ulises Illán “en la recuperación del patrimonio musical guardado y en muchos casos olvidado”, en archivos catedralicios, instituciones musicales cortesanas o centros de música europeos.

Además, ha agradecido al Cabildo de la Catedral “por la apuesta por esta recuperación con el encargo de la copia fidedigna de la llamada Lira del Cielo, incrementado sin duda la riqueza patrimonial del que ya dispone el templo primado de España”.