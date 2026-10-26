Califican el nuevo aparcamiento de Toledo de 'tercermundista'

La consideran, "una actuación que vuelve a evidenciar la improvisación y la falta de planificación con las que Carlos Velázquez gestiona Toledo". De la Cruz ha cuestionado que, después de tantos anuncios, el alcalde presente como un logro 'un aparcamiento que carece de las condiciones básicas para prestar un servicio adecuado a los vecinos y vecinas'. A ello se suma, la falta de rigor en las cifras ofrecidas por el alcalde, que ha pasado de anunciar 300 plazas a hablar de 500, sin que exista una delimitación clara del espacio.

“No hay rigor ni proyecto, solo ocurrencias e improvisación”, ha señalado la portavoz socialista, quien ha insistido en que los vecinos y vecinas del Polígono merecen soluciones útiles y seguras, no anuncios que después se traducen en actuaciones deficientes, y ha pedido que este parking se asemeje al construido en el barrio de La Legua con asfalto, señalización y alumbrado.

La portavoz socialista también ha puesto en duda el carácter gratuito que Velázquez ha destacado recientemente al presentar el aparcamiento. Ha recordado que en 2024 el propio alcalde anunció su conversión en zona ORA magenta de pago, una propuesta que quedó paralizada tras las protestas vecinales.

“La hemeroteca no miente: fue el alcalde quien anunció que se iba a cobrar. Después lo paralizó por la presión vecinal y ahora intenta venderlo como gratuito”, ha manifestado De la Cruz, que ha reclamado explicaciones sobre si esta gratuidad se mantendrá en el futuro y ha alertado de que el aparcamiento pueda acabar vinculado a una futura implantación de la ORA en el barrio.

En este sentido, ha recordado que, al comienzo del mandato, el alcalde y su concejal de Movilidad sondearon la posibilidad de extender el estacionamiento regulado al Polígono, una iniciativa que también tuvo que frenarse ante el rechazo vecinal.

Del mismo modo, De la Cruz ha cuestionado cómo será el aparcamiento anunciado por Velázquez para Santa Bárbara y si, en caso de ejecutarse, reproducirá las deficiencias del del Polígono. “¿Va a repetir en Santa Bárbara la misma chapuza, con otro aparcamiento de zahorra?”, ha preguntado.

El truco de Velázquez

La portavoz socialista ha enmarcado el caso de los aparcamientos en lo que considera un patrón de promesas incumplidas durante toda la legislatura. “El truco de Velázquez es siempre el mismo: lanza un titular, rectifica cuando la gente protesta o se acercan las elecciones y, si llega a ejecutarlo, hace una chapuza. Después de las elecciones, te pasa la factura”, ha resumido.

De la Cruz ha recordado otros compromisos que el alcalde ha incumplido a lo largo de la legislatura, como solucionar los atascos del Polígono al inicio de su mandato. Lejos de resolverlos, ha señalado, los problemas de tráfico persisten y se han extendido a otros puntos de la ciudad. También ha criticado la subida del IBI, la ORA, la tasa de basura, el agua y el alcantarillado, el billete del autobús y las tasas deportivas, pese a la promesa electoral de no subir los impuestos.

Asimismo, ha cuestionado el discurso de Velázquez sobre la supuesta falta de inversiones del Gobierno de España en Toledo y ha contrapuesto sus declaraciones con actuaciones como el mercado de abastos, el polideportivo de la Escuela de Gimnasia, la Ronda del Granadal, el Parque de la Vega y la senda ecológica, proyectos que ha vinculado a la financiación estatal.

A esta relación de compromisos pendientes ha sumado el pabellón multiusos, el nuevo cuartel de la Policía Local, la brigada de acción rápida y el vial anunciado por el Gobierno municipal. “Podríamos seguir enumerando promesas que se anuncian una y otra vez, pero que no terminan de convertirse en realidades”, ha señalado.

“Toledo no merece un alcalde a tiempo parcial”

Por último, De la Cruz ha vinculado esta forma de gobernar con la decisión de Carlos Velázquez de encabezar la candidatura del PP al Congreso y mantener, al mismo tiempo, la alcaldía. La portavoz ha criticado que el alcalde haya asegurado que su ausencia de Toledo por su actividad parlamentaria no se notará. “Si estando supuestamente aquí nadie nota su trabajo al frente de la ciudad, cuando se vaya a Madrid directamente nadie sabrá si Toledo tiene alcalde o no”, ha afirmado.

A juicio de De la Cruz, esta decisión evidencia que Velázquez está más pendiente de su futuro político que de los problemas cotidianos de la ciudad, mientras siguen pendientes cuestiones como la movilidad, el mantenimiento urbano y los proyectos anunciados durante la legislatura.

“Toledo no se puede permitir un alcalde en funciones y de salida. No merece un alcalde a tiempo parcial que huye al Congreso; merece un alcalde que esté por Toledo”, ha concluido.