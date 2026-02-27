El Ayuntamiento de Toledo limitará el acceso a sus dependencias 'en caso de ocultación integral del rostro'

Una moción defendida por el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, que ha agradecido “el trabajo altruista, constante y comprometido” que realiza la Asociación de Usuarios del Tren de Toledo; “una labor que ha sido fundamental para visibilizar un problema real que ya dura demasiado tiempo”, ha señalado el concejal.

Jiménez ha lamentado que cuando hablamos de frecuencias y puntualidad “no hablamos sólo de trenes, hablamos de trabajadores que llegan tarde a su puesto de trabajo, a estudiantes que pierden exámenes, hablamos de conciliación y calidad de vida”.

Por ello, el Ayuntamiento ha instado por tercera vez en esta legislatura, al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a adoptar medidas concretas y efectivas para reestablecer y reforzar las frecuencias en horas punta, a ajustar la oferta de plazas a la demanda real e implantar un plan de mejora de la fiabilidad del servicio. Además, el pleno exige al Gobierno de España culminar la rehabilitación integral de la estación.

“No podemos privilegios, pedimos planificación, proporcionalidad y respeto a la realidad de Toledo”, ha concluido el concejal.

Además, el pleno ha aprobado otras dos mociones presentadas por VOX con una transaccional del PP; regular el acceso a dependencias municipales en caso de ocultación integral del rosto y solicitar la paralización del proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular en España. PSOE e IU-Podemos han votado en contra de ambas mociones.

En este pleno también ha salido adelante con los votos a favor de VOX, y el voto en contra de PSOE e IU; la moción presentada por el PP para instar al Ministerio de Cultura a iniciar de manera inmediata la restauración y consolidación de la puerta del Vado y de las murallas en los tramos de los lienzos del Paseo de Recaredo, la calle del Potro y la Ronda de Granadal, para garantizar la seguridad estructural y la preservación patrimonial de Toledo.

En cuanto a las mociones rechazadas se encuentran la presentada de manera conjunta entre PSOE e IU-Podemos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tras rechazar una enmienda transaccional presentada por basada en el texto institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre las actuaciones urbanísticas y su impacto medioambiental en la ciudad, que ha sido rechazada por PP y VOX y con la abstención de IU-Podemos.

Por último, el pleno ha rechazado la moción presentada por IU-Podemos para eliminar el uso de herbicidas químicos en Toledo.

El pleno ha comenzado con la lectura de la declaración institucional por el Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra cada año el último día de febrero, tras la solicitud realizada por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) que aglutina 442 organizaciones de pacientes.

Este año, la campaña que han puesto en marcha bajo el lema ‘Porque cada pERsona importa’, pretenden frenar la inequidad a los recursos de diagnóstico, tratamiento e investigación y evidenciar cómo esto impacta en las personas con enfermedades raras y quienes las cuidan.